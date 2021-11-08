Видання The Verge опублікувало Топ-10 "найжахливіших" гаджетів (фото, відео)

Редактори склали рейтинг пристроїв, які показали себе не з найкращого боку. До списку потрапили планшети, смартфони, ігрова консоль, клавіатура та будь-який пристрій від репера Will.i.am.

За 10 років існування видання The Verge провело огляд сотень продуктів: смартфонів, ноутбуків, ПК, ігрових консолей тощо. На честь свого ювілею ЗМІ вирішило розповісти про пристрої, які виявилися найгіршими, на думку редакції.

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Смартфон Red Hydrogen

"Модель була анонсована у 2018 році, і список її характеристик був настільки перебільшений, що вони здавалися просто вигаданими. Розробники заявляли "голографічний дисплей", обіцяли наявність модульних аксесуарів, які б радикально змінили те, як можна було використовувати телефон", — пише ЗМІ.

Однак, після кількох місяців затримки був випущений гігантський, незручний у використанні смартфон із застарілими характеристиками, посередніми камерами та неякісним форматом 3D для фото та відео та ще й без спеціальних окулярів. Цінник був на висоті: $1300.

"Hydrogen One — це була спроба створити унікальний Android-смартфон, але вона провалилася. Насправді ми отримали недостатньо потужний, переоцінений, настільки поганий апарат, який вийшов із запізненням на ринок, що згодом засновник компанії вирішив просто закрити цей проєкт", — повідомляє медіа.

Гаджет отримав найнижчу оцінку, яку будь-коли присуджувала редакція The Verge.

Смартфон Galaxy Note 7 від Samsung

Телефон міг похвалитися новітніми характеристиками, першокласними (на той час) камерами, чудовим дизайном… крім того факту, що він мав звичай вибухати і спалахувати. Редактори The Verge знизили оцінку цьому гаджету заднім числом, коли стало очевидним, що покупцям варто триматися від нього подалі.

"Це був важливий момент в історії смартфонів, урок для Samsung і гарний приклад того, як навіть ретельні огляди не можуть врахувати всіх потенційних несправностей пристрою", — поділяються журналісти.

Смартфон Fire Phone від Amazon

"На відміну від Galaxy Note 7, Fire Phone не був "запальним", — жартують співробітники медіа. "Але це один з небагатьох позитивних моментів, які ознаменували як початок, так і кінець амбіцій компанії Amazon щодо смартфонів".

Журналісти пишуть, що цей Android-фон був спробою Amazon повторити успіх планшетів Fire, які працюють на Android, але без сервісів Google. У компанії захотіли і в смартфонах вивести свої власні сервіси на передній план.

Крім агресивних спроб змусити вас здійснювати купівлі через Amazon, смартфон мав у своєму розпорядженні химерну систему з чотирма фронтальними камерами, яка постійно відстежувала рух голови користувача. Передбачалося, що таким чином користувачам буде зручніше взаємодіяти з апаратом, нахиляючи і повертаючи голову і тим самим даючи ті або інші команди. На практиці ця функція виявилася марною", — йдеться в матеріалі.

У результаті компанія більше не намагалася зайняти нішу смартфонів.

Ігрова консоль Ouya

Nintendo, Microsoft та Sony десятиліттями домінували на ринку консолей. І тут з'явилася інді-розробка Ouya, яка зібрала на Kickstarter потрібну суму для повноцінного старту проєкту. На жаль, розробникам не вдалося реалізувати своїх амбіцій, попри дизайн від Yves Behar та встановлення процесора Arm.

"Продукт виявився незавершеним: він підтримував невелику кількість ігор, мав жахливе програмне забезпечення. Єдиним промінцем світла стала гра TowerFall, згодом перенесена на інші, дійсно гарні консолі, включаючи Nintendo Switch", — кажуть редактори.

Ouya Inc. була придбана компанією Razer, яка припинила виробництво нових консолей, але підтримувала онлайн-сервіси для вже проданих пристроїв, аж до 2019 року.

Медіаплеєр Nexus Q від Google

Про Nexus Q мало хто знає і пам'ятає, тому що на ринок цей гаджет так і не вийшов, отримавши безліч негативних відгуків від тестувальників, на кшталт відомих блогерів і видань типу The Verge. Пізніше компанія довела до пуття свою ідею і представила на ринку Chromecast.

"Але, на відміну від Chromecast, що дає можливість переглядати величезну кількість контенту і має скромні габарити, Nexus Q працював тільки із сервісами Google YouTube, Play Music і Play Video і виглядав як величезна сфера. Так, і він повинен був коштувати $299, що є надто високою ціною для пристрою, який насправді нічого не транслює", — йдеться у статті.

Планшет PlayBook від BlackBerry

У виданні вважають, що повний провал планшета від BlackBerry стався через спробу запустити в кінці 2011 абсолютно нову мобільну ОС і власний магазин додатків. Навіть поспішне оновлення програмного забезпечення для Android не врятувало ситуацію. PlayBook став останньою великою невдачею, яку довелося пережити RIM BlackBerry. Пізніше бренд продавали частинами, і сьогодні використовується як ліцензійний бренд для того, щоб компанії на зразок TCL могли виходити на різні ринки.

Смартфон Lumia 950 від Microsoft

Колись Microsoft домінувала на ринку смартфонів до iPhone зі своєю операційною системою Windows Mobile, яка орієнтована на бізнес-сегмент, але в міру того, як Android та iOS набирали обертів, Microsoft вирішила випустити власний смартфон — Windows Phone. Компанія відчайдушно намагалася зайняти нішу на ринку і навіть викупила Nokia, щоб наростити свій апаратний потенціал, пропонуючи яскраві флагманські телефони із системами камер, що не мають аналогів.

Але все виявилося марним. У магазині програм компанії практично не було програмного забезпечення для телефонів, розробники неохоче працювали з Windows, а клієнти неохоче купували готові продукти. У результаті флагманська модель Lumia 950 була приречена. Можливо, все було б інакше, якби Microsoft кинула ці марні спроби та перейшла на ОС Android.

"Після Lumia 950 були й інші телефони Lumia, але невдача саме цієї моделі стала останнім цвяхом, забитим у труну епохи пристроїв Nokia, Windows Phone та власних амбіцій Microsoft щодо смартфонів", — резюмують журналісти.

Клавіатура-метелик Apple

Клавіатури-метелики виявилися такими ж крихкими, як і самі метелики: їх постійно заклинювало, вони швидко засмічувалися або повністю ламалися, спроба зняти ковпачки, щоб полагодити їх, закінчувалися крахом. Клавіатури такої конфігурації визнані ЗМІ найгіршим видом обладнання, створеним Apple за останнє десятиліття.

[ + – ] Клавіатура-метелик від Apple Фото: Apple

Також, на думку редакції, найгіршими гаджетами є тріо ранніх планшетів Galaxy Tab Note 10.1, Motorola Xoom, Droid Xyboard, а також усі технологічні продукти, до яких "коли-небудь доторкався репер Will.i.am".

Раніше ми повідомляли про те, що студент переобладнав iPhone таким чином, що його тепер можна заряджати за допомогою звичайного кабелю USB.