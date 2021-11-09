На 30% быстрее. Samsung создала новую оперативную память для смартфонов и метавселенной

Модуль создали по 14-нанометровому техпроцессу и в 2 раза увеличили объем памяти по сравнению с нынешним поколением LPDDR5.

Samsung разработала первые микросхемы оперативной памяти нового поколения — LPDDR5X, которой оснастят новые флагманы. Подробности разработчики раскрыли на официальном сайте.

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Компания уверяет, что DRAM LPDDR5X на 30% ускорила обработку процессов (до 8,5 Гбит/с) и почти на 20% снизила энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением (LPDDR5). Модуль, созданный по 14-нанометровому процессу получил 16 Гбит памяти, что в два раза больше по сравнению с прошлой моделью. Кроме того, микросхема LPDDR5X обеспечит до 64 ГБ на пакет памяти, что увеличит возможности мобильных устройств.

Предполагается, что LPDDR5X будут устанавливать в смартфоны, а также использовать для высокоскоростной передачи данных, включая 5G, работы искусственного интеллекта и метавселенной. До конца 2021 года Samsung планирует начать сотрудничество с мировыми производителями чипсетов, чтобы создать основу для виртуальной реальности.

[ + – ] Характеристики DRAM последних пяти поколений Фото: Скриншот

"В последние годы набирают обороты такие технологии, как ИИ, дополненная реальность и метавселенная, которые полагаются на чрезвычайно быструю крупномасштабную обработку данных. Наша LPDDR5X расширит возможности использования высокопроизводительной памяти с низким энергопотреблением за пределами смартфонов и предоставит новые возможности для граничных приложений на основе ИИ", — прокомментировал старший вице-президент и глава подразделения DRAM Сан Джун Хван.

Cтандарт LPDDR5X был утвержден комитетом инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance (JEDEC) летом 2021 года. Портал AnandTech прогнозирует, что первые продукты с использованием новой оперативной памяти появятся в 2023 году. А вот портал Phandroid надеется, что LPDDR5X появится уже в смартфоне Samsung Galaxy S22, запланированном на 2022 год.

Ранее стало известно, что Samsung лишает смартфоны Galaxy Z Flip 3 гарантии при падении на подушку. Как оказалось, разработчик установил новую систему, которая фиксирует падение с высоты более одного метра, независимо от способа приземления. В итоге считается, что поломка была вызвана неаккуратным обращением со стороны владельца.