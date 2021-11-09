На 30% швидше. Samsung створила нову оперативну пам'ять для смартфонів та метавсесвіту

Модуль створили за 14-нанометровим техпроцесом і вдвічі збільшили обсяг пам'яті порівняно з нинішнім поколінням LPDDR5.

Samsung розробила перші мікросхеми оперативної пам'яті нового покоління – LPDDR5X, якою оснастять нові флагмани. Подробиці розробники розкрили на офіційному сайті.

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Компанія запевняє, що DRAM LPDDR5X на 30% прискорила обробку процесів (до 8,5 Гбіт/с) та майже на 20% знизила енергоспоживання порівняно з попереднім поколінням (LPDDR5). Модуль, створений за 14-нанометровим процесом отримав 16 Гбіт пам'яті, що вдвічі більше порівняно з минулою моделлю. Крім того, мікросхема LPDDR5X забезпечить до 64 ГБ на пакет пам'яті, що збільшить можливості мобільних пристроїв.

Передбачається, що LPDDR5X будуть встановлювати в смартфони, а також використовувати для високошвидкісної передачі даних, включаючи 5G, роботи штучного інтелекту та метавсесвіту. До кінця 2021 року Samsung планує розпочати співпрацю зі світовими виробниками чипсетів, щоб створити основу для віртуальної реальності.

[ + – ] Характеристики DRAM останніх п'яти поколінь Фото: Скриншот

"В останні роки набирають обертів такі технології, як ШІ, доповнена реальність та метавсесвіт, які покладаються на надзвичайно швидку великомасштабну обробку даних. Наша LPDDR5X розширить можливості використання високопродуктивної пам'яті з низьким енергоспоживанням за межами смартфонів та надасть нові можливості для граничних додатків на основі ШІ", — прокоментував старший віцепрезидент і голова підрозділу DRAM Сан Джун Хван.

Стандарт LPDDR5X був затверджений комітетом інженерної стандартизації напівпровідникової продукції при Electronic Industries Alliance (JEDEC) влітку 2021 року. Портал AnandTech прогнозує, що перші продукти з використанням нової оперативної пам'яті з'являться у 2023 році. А ось портал Phandroid сподівається, що LPDDR5X з'явиться вже у смартфоні Samsung Galaxy S22, запланованому на 2022 рік.

Раніше стало відомо, що Samsung позбавляє смартфони Galaxy Z Flip 3 гарантії під час падіння на подушку. Як виявилося, розробник встановив нову систему, яка фіксує падіння з висоти понад один метр незалежно від способу приземлення. У результаті вважається, що несправність була спричинена неакуратним поводженням з боку власника.