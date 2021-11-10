Взорвался и загорелся: смартфон OnePlus сильно изувечил владельца (фото)

Телефон оплавился сам, насквозь прожег джинсы и оставил сильные ожоги на теле пользователя.

Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался и загорелся в кармане жителя Индии. О происшествии на своей странице в социальной сети Twitter сообщил пользователь Сухит Шарма.

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Судя по фотографиям, смартфон в силиконовом чехле вспыхнул в кармане джинсов и прожег их насквозь. На одном из снимков показана нога пострадавшего с сильным ожогом бедра, на заднем плане виден человек в белом халате, вероятно, врач. Сам телефон сильно оплавился с одной стороны и не подлежит восстановлению.

"@OnePlus_IN Никогда не ожидал этого от вас, посмотрите, что сделал ваш продукт. Будьте готовы к последствиям. Прекратите играть с жизнью людей. Из-за вас этот мальчик страдает", — написал Сухит Шарма.

Подробностей о состоянии здоровья владельца смартфона пока нет. Неизвестно также, был ли гаджет подключен к павер-банку. 8 ноября Сухит Шарма написал, что представители компании OnePlus связались с пострадавшим и тесно сотрудничают, чтобы выяснить причины происшествия и урегулировать конфликт.

Как пишет Gizbot, наиболее вероятной причиной инцидента могло стать короткое замыкание, при котором батареи высокой плотности воспламеняются.

Ранее тоже появлялись сообщения о нескольких похожих случаях со смартфонами OnePlus Nord 2. Как пишет The News Minutе, адвокат из Дели Гаурав Гулати заявил, что OnePlus Nord 2 взорвался в его халате, когда он сидел в своей комнате. Вскоре OnePlus связалась с владельцем, назвала его заявление клеветой и потребовала прекратить публиковать ложную информацию, которая подрывает репутацию компании. Представители компании утверждали, что возгорание произошло из-за внешних факторов.

В сентябре пользователь Джимми Хосе сообщил о возгорании зарядного устройства OnePlus Nord 2. Инцидент произошел в индийском городе Бенгалуру. По словам мужчины, он подключил устройство к сети и подключил к нему смартфон, вскоре блок питания взорвался, смартфон не пострадал. Специалисты OnePlus исследовали поврежденное устройство и пришли к выводу, что инцидент произошел из-за перепада напряжения. В итоге Джимми Хосе выдали новую зарядку.

Писали также, что Xiaomi создала сверхскоростную технологию, которая заряжает cмартфон за 8 минут. Проводное устройство HyperCharge имеет максимальную мощность 200 Вт, а беспроводная версия — 120 Вт.