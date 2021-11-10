Вибухнув і спалахнув: смартфон OnePlus сильно понівечив власника (фото)

Телефон оплавився сам, наскрізь пропалив джинси та залишив сильні опіки на тілі користувача.

Смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув і спалахнув у кишені жителя Індії. Про подію на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter повідомив користувач Сухіт Шарма.

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Судячи з фотографій, смартфон у силіконовому чохлі спалахнув у кишені джинсів і пропалив їх наскрізь. На одному зі знімків показано ногу потерпілого з сильним опіком стегна, на задньому плані видно людину в білому халаті, ймовірно, лікаря. Сам телефон сильно оплавився з одного боку та не підлягає відновленню.

"@OnePlus_IN Ніколи не очікував цього від вас, подивіться, що зробив ваш продукт. Будьте готові до наслідків. Припиніть грати з життям людей. Через вас цей хлопчик страждає", — написав Сухіт Шарма.

Подробиць про стан здоров'я власника смартфона наразі немає. Невідомо також, чи було гаджет підключено до павер-банку. 8 листопада Сухіт Шарма написав, що представники компанії OnePlus зв'язалися з постраждалим і тісно співпрацюють, щоб з'ясувати причини події та врегулювати конфлікт.

Як пише Gizbot, найімовірнішою причиною інциденту могло стати коротке замикання, при якому батареї високої щільності спалахують.

Раніше теж з'являлися повідомлення про кілька схожих випадків зі смартфонами OnePlus Nord 2. Як пише The News Minutе, адвокат із Делі Гаурав Гулаті заявив, що OnePlus Nord 2 вибухнув у його халаті, коли він сидів у своїй кімнаті. Незабаром OnePlus зв'язалася з власником, назвала його заяву наклепом і вимагала припинити публікувати неправдиву інформацію, яка підриває репутацію компанії. Представники компанії стверджували, що спалах відбувся через зовнішні чинники.

У вересні користувач Джиммі Хосе повідомив про спалах зарядного пристрою OnePlus Nord 2. Інцидент трапився в індійському місті Бенгалуру. За словами чоловіка, він підключив пристрій до мережі та підключив до нього смартфон, незабаром блок живлення вибухнув, смартфон не постраждав. Фахівці OnePlus досліджували пошкоджений пристрій і дійшли висновку, що інцидент стався через перепад напруги. У результаті Джиммі Хосе видали нову зарядку.

Писали також, що Xiaomi створила надшвидкісну технологію, яка заряджає смартфон за 8 хвилин. Дротовий пристрій HyperCharge має максимальну потужність 200 Вт, а бездротова версія — 120 Вт.