"Обойдемся без людей": эксперты пояснили, почему компании заменяют сотрудников роботами

Машинам не нужно платить зарплату, что сильно сокращает расходы. К примеру, услуги роботов-охранников обойдутся меньше $8 в час.

На фоне дефицита рабочей силы руководители по всему миру массово заказывают роботов, чтобы заменить живых сотрудников. Об этом Bloomberg News рассказал генеральный директор робототехнической компании Ametek Inc. Дэвид Запико.

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По словам менеджера, его производство работает "на полную катушку", чтобы удовлетворить спрос рынка на промышленных роботов для автоматизации процессов. Руководители Марк Коффи из Hormel Foods Corp и Рич Эллисон из Domino’s Pizza рассказали агентству, что активно вкладывают деньги в автоматизацию производства, чтобы снизить затраты на сотрудников и решить проблему нехватки рабочей силы.

Как предположил экономист из Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу, даже если тренд на покупку роботов сохранится, спрос на рабочую силу будет расти очень медленно. В результате неравенство будет постоянно увеличиваться, а людям с низким уровнем образования будет очень тяжело найти работу.

Отчет о занятости за последний месяц демонстрирует значительное повышение заработной платы, которое увеличило расходы компаний по всему миру Средняя почасовая оплата выросла на 4,9% в октябре по сравнению с 2020 годом, это максимально высокий показатель с февраля, и он намного выше, чем в среднее повышение 2,7% за последние 5 лет.

Организация Knightscope выпускает роботов-охранников, немного похожих на дроида R2-D2 из "Звездных войн". Они могут патрулировать территорию заводов и других объектов, обходятся от $3,5 до $7,5 в час. Как утверждает производитель, такое предложение привлекает все больше новых клиентов, которым трудно нанимать сотрудников для таких работ.

Грег Николс написал в ZDNet, что "революция роботов не приближается — она уже здесь". Он упомянул компанию под названием Brain Corp, которая недавно заявила, что с октября 2020 по октябрь 2021 года использование автоматизированных роботов резко возросло в ряде секторов промышленности, особенно в медицине (+2500%) и образовании (+426%). Основатель и гендиректор компании Юджин Ижикевич также заявил, что парк автономных роботов выполнил работу, "эквивалентную 6,8 млн часов человеческого труда".

Как сообщило Бюро статистики труда США, в июле 2021 года уволились 4 млн американцев. Исследование Harvard Business Review, показало, что количество увольнений увеличилось в тех областях, где снизился или изменился спрос на услуги. Например, многие компании перестали пользоваться услугами уборщиков, ведь их работу легко выполнят машины, тем более, что технологии постоянно совершенствуют при помощи новейших сенсоров и систем ИИ, которые позволяет автономным ботам работать в разных условиях. Автономные мобильные устройства, способные анализировать пространство и самостоятельно перемещаться, также широко используются, например, для перевозки посылок на складах и сканирования продуктов в магазинах.

Ранее топ-менеджер SoftBank рассказал, как роботы поднимут экономику Японии, заменив людей. По его словам, машины с искусственным интеллектом способны работать в 10 раз эффективнее живых сотрудников. При этом 100 млн роботов обеспечат такую же рабочую силу, как миллиард человек.