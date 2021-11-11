"Обійдемося без людей": експерти пояснили, чому компанії замінюють співробітників роботами

Машинам не потрібно платити зарплату, що дуже скорочує витрати. Наприклад, послуги роботів-охоронців коштуватимуть менше $8 за годину.

На фоні дефіциту робочої сили керівники в усьому світі масово замовляють роботів, щоб замінити живих співробітників. Про це Bloomberg News розповів генеральний директор робототехнічної компанії Ametek Inc. Девід Запіко.

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За словами менеджера, його виробництво працює "на повну котушку", щоб задовольнити попит ринку на промислові роботи для автоматизації процесів. Керівники Марк Коффі з Hormel Foods Corp та Річ Еллісон з Domino's Pizza розповіли агентству, що активно вкладають гроші в автоматизацію виробництва, щоб знизити витрати на співробітників та вирішити проблему нестачі робочої сили.

Як припустив економіст з Массачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, навіть якщо тренд на купівлю роботів збережеться, попит на робочу силу зростатиме дуже повільно. У результаті нерівність постійно збільшуватиметься, а людям з низьким рівнем освіти буде дуже важко знайти роботу.

Звіт про зайнятість за останній місяць демонструє значне підвищення заробітної плати, яке збільшило витрати компаній по всьому світу Середня погодинна оплата зросла на 4,9% у жовтні порівняно з 2020 роком, це максимально високий показник з лютого, і він набагато вищий, ніж середнє підвищення 2,7% протягом останніх 5 років.

Організація Knightscope випускає роботів-охоронців, трохи схожих на дроїда R2-D2 із "Зоряних воєн". Вони можуть патрулювати територію заводів та інших об'єктів, що обходяться від $3,5 до $7,5 за годину. Як стверджує виробник, така пропозиція приваблює все більше нових клієнтів, яким важко наймати працівників для таких робіт.

Грег Ніколс написав у ZDNet, що "революція роботів не наближається — вона вже тут". Він згадав компанію під назвою Brain Corp, яка нещодавно заявила, що з жовтня 2020 по жовтень 2021 використання автоматизованих роботів різко зросло в ряді секторів промисловості, особливо в медицині (+2500%) та освіті (+426%). Засновник і гендиректор компанії Юджин Іжикевич також заявив, що парк автономних роботів виконав роботу, "еквівалентну 6,8 млн годин людської праці".

Як повідомило Бюро статистики праці США, у липні 2021 року звільнилися 4 млн американців. Дослідження Harvard Business Review показало, що кількість звільнень збільшилася в тих областях, де знизився або змінився попит на послуги. Наприклад, багато компаній перестали користуватися послугами прибиральників, адже їхню роботу легко виконають машини, тим більше, що технології постійно вдосконалюють за допомогою новітніх сенсорів та систем ШІ, які дозволяють автономним роботам працювати в різних умовах. Автономні мобільні пристрої, здатні аналізувати простір та самостійно переміщатися, також широко використовуються, наприклад, для перевезення посилок на складах та сканування продуктів у магазинах.

Раніше топ-менеджер SoftBank розповів, як роботи піднімуть економіку Японії, замінивши людей. За його словами, машини зі штучним інтелектом здатні працювати в 10 разів ефективніше за живих співробітників. При цьому 100 млн роботів забезпечать таку ж робочу силу, як мільярд людей.