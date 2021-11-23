Инженер предложил концепт "умного" передвижного дома для путешественников (фото)

Помещение предназначено для двух взрослых человек и одного питомца. В их распоряжении будет кухня, спальня, гостиная и даже выдвижная терраса.

Дизайнер из Ubisoft, Энчо Энчев, представил концепцию высокотехнологичного дома, который перемещается на механических ногах. Свои наработки он опубликовал на сайте ArtStation.

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По словам автора, "умный" дом рассчитан на двух человек и одного домашнего животного. Шесть огромных ног имеют по четыре "сустава" и оснащены 5-сантиметровыми насадками из нескользящей резины для лучшего сцепления с поверхностью, на каждой из них также есть по два выдвигающихся шипа. Такая конструкция позволит машине перемещаться практически по любой местности, включая горы, и надежно закрепляться на поверхности, будь то земля, камни, песок.

Внутри дома предусмотрен минималистичный, но при этом весьма футуристический дизайн. Окна сделаны из "умного" стекла, заменяющего экран компьютера или телевизор, материал также может блокировать солнечные лучи, создавая эффект зашторенных окон. Консервативные жильцы могут использовать обычные занавески.

В комнате также оборудована кухня с вытяжкой и столовая на четыре персоны (если к вам заглянут гости), камин, диван с журнальным столиком и телевизор, висящий на стене. В другой части дома, которая отделена полупрозрачными дверьми-перегородками, находится двуспальная кровать и рабочий стол со встроенным компьютером. Автор также предусмотрел раскладную платформу, которая может служить балконом или террасой.

Под жилым помещением диджитал-артист Энчо Энчев "разместил" грузовой отсек для хранения различных вещей. По задумке, там будут находиться квадроцикл, 2 горных велосипеда, 2 шезлонга, два кресла, стол, дизельный генератор для дополнительного питания, а также коробки с инструментами и припасами. На крыше расположены "тарелки" для спутниковой связи и солнечные панели, питающие электродвигатели и подающие электричество в дом.

Во сколько обойдется реализация такого проекта, и возможна ли он в принципе, — пока не известно, ведь дизайнер просто поделился своей идеей, оформив ее в качестве рендеров.

Ранее стало известно, что в США создадут крупнейший в мире жилой район, напечатанный на 3D-принтере. Строители планируют создать сотню таких домов в городе Остин, работы запланированы на 2022 год.

72-летний житель Боснии заставил дом вращаться вокруг своей оси, чтобы порадовать жену. Специальный механизм совершает полный круг за семь минут, однако может поворачиваться медленнее. Благодаря этому жильцы могут любоваться окрестностями из разных комнат.