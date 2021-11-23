Інженер запропонував концепт "розумного" пересувного будинку для мандрівників (фото)

Приміщення призначене для двох дорослих осіб та одного вихованця. У їхньому розпорядженні буде кухня, спальня, вітальня та навіть висувна тераса.

Дизайнер Ubisoft, Енчо Енчев, представив концепцію високотехнологічного будинку, який переміщається на механічних ногах. Свої напрацювання він опублікував на сайті ArtStation.

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За словами автора, "розумний" будинок розрахований на двох осіб та одну домашню тварину. Шість величезних ніг мають по чотири "суглоби" і оснащені 5-сантиметровими насадками з ковзної гуми для кращого зчеплення з поверхнею, на кожній з них також є по два шипи, що висуваються. Така конструкція дозволить машині переміщатися практично по будь-якій місцевості, включаючи гори, і надійно закріплюватися на поверхні, землі, камінні, піску.

Усередині будинку передбачений мінімальний, але при цьому досить футуристичний дизайн. Вікна зроблені з "розумного" скла, що замінює екран комп'ютера або телевізор, матеріал може блокувати сонячні промені, створюючи ефект зашторених вікон. Консервативні мешканці можуть використовувати звичайні фіранки.

У кімнаті також обладнана кухня з витяжкою та їдальня на чотири персони (якщо до вас заглянуть гості), камін, диван з журнальним столиком та телевізор, що висить на стіні. В іншій частині будинку, яка відокремлена напівпрозорими дверима-перегородками, розташовані двоспальне ліжко та робочий стіл із вбудованим комп'ютером. Автор також передбачив розкладну платформу, яка може бути балконом або терасою.

Під житловим приміщенням діджитал-артист Енчо Енчев "розмістив" вантажний відсік для зберігання різних речей. За задумом, там будуть розташовані квадроцикл, 2 гірські велосипеди, 2 шезлонги, два крісла, стіл, дизельний генератор для додаткового харчування, а також коробки з інструментами та припасами. На даху розташовані "тарілки" для супутникового зв'язку і сонячні панелі, електродвигуни, що живлять і подають електрику в будинок.

Скільки коштуватиме реалізація такого проєкту і чи можлива вона в принципі, — поки що не відомо, адже дизайнер просто поділився своєю ідеєю, оформивши її як рендери.

Раніше стало відомо, що у США створять найбільший у світі житловий район, надрукований на 3D-принтері. Будівельники планують створити сотню таких будинків у місті Остін, роботи заплановано на 2022 рік.

72-річний житель Боснії змусив будинок обертатися навколо своєї осі, щоб порадувати дружину. Спеціальний механізм здійснює повне коло за сім хвилин, проте може повертатися повільніше. Завдяки цьому мешканці можуть милуватися околицями із різних кімнат.