Криптоинвесторы купили клочок виртуальной "земли" за рекордные $2,5 млн

Общая площадь цифровых "участков" составила 565,7 кв. м. Пока это самая крупная сделка в данной сфере.

Канадская фирма Tokens.com приобрела цифровые "земельные участки" в метавселенной Decentraland на общую сумму около $2,5 млн. Подробности сделки раскрыли в пресс-релизе.

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Tokens.com специализируется на криптовалютных инвестициях в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Недавно компания купила 116 виртуальных участков площадью 565,7 кв. м, заплатив за них 618 токенов MANA — это специальная криптовалюта на основе блокчейна Ethereum, которую используют в Decentraland.

Обладателем "земли" стал риелтор виртуальной недвижимости под названием Metaverse Group, 50% акций которого принадлежат Tokens.com. Все участки находятся в так называемом квартале Fashion Street внутри метавселенной. Новые владельцы планируют использовать их для продажи брендовых вещей в виртуальной реальности.

Metaverse Group планирует договориться о партнерстве с несколькими модными брендами, которые ищут новую аудиторию и стремятся развивать электронную коммерцию в цифровой вселенной. Кроме того, риелтор намерен при помощи Decentraland организовывать в метавселенной различные мероприятия и модные проекты.

"Мода — это одна из основных сфер деятельности, которыми можно и стоит заниматься в метавселенной. Поэтому Metaverse Group приобрела "землю" в самом сердце модного района Decentraland", — заявил руководитель отдела контента Decentraland Foundation Сэм Гамильтон.

"Мы счастливы войти в историю, завершив крупнейшую на сегодняшний день публичную покупку земли в метавселенной. Эти активы дополнят существующий портфель виртуальной недвижимости, уже имеющийся у Metaverse Group. Мы рады, что наша дочерняя компания успешно завершила эту знаковую сделку", — отметил генеральный директор Tokens.com Эндрю Кигель.

Decentraland — это игровая метавселенная, которая позволяет покупать цифровую землю, создавать аватаров или различные предметы. Криптовалюта MANA за месяц подорожала на 472% и по состоянию на 24 ноября один токен стоит около $4,4.

Ранее Барбадос заявил об открытии посольства в метавселенной. Правительство страны решило купить виртуальную землю в Decentraland, чтобы оказывать гражданам различные дипломатические услуги, в том числе выдачу виз и "телепортацию" в другие виртуальные миры.

Тем временем, власти южнокорейской столицы Сеула готовятся создать собственную метавселенную. Там планируют проводить виртуальные мероприятия для всех желающих с участием чиновников-аватаров.

Писали также, что создатель AR-системы Луи Розенберг объяснил, почему "Метавселенная" может "убить" реальность. По его мнению, создатели виртуальных платформ смогут контролировать целую инфраструктуру, независимо от желаний пользователей.