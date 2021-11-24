Криптоінвестори купили клаптик віртуальної "землі" за рекордні $2,5 млн

Загальна площа цифрових ділянок склала 565,7 кв. м. Поки що це найбільша угода у цій сфері.

Канадська фірма Tokens.com придбала цифрові "земельні ділянки" у метавсесвіті Decentraland на загальну суму майже $2,5 млн. Подробиці угоди розкрили у пресрелізі.

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Tokens.com спеціалізується на криптовалютних інвестиціях у сфері децентралізованих фінансів (DeFi). Нещодавно компанія купила 116 віртуальних ділянок площею 565,7 кв. м, заплативши за них 618 токенів MANA — це спеціальна криптовалюта на основі блокчейну Ethereum, яку використовують у Decentraland.

Власником "землі" став ріелтор віртуальної нерухомості під назвою Metaverse Group, 50% акцій якого належать Tokens.com. Усі ділянки знаходяться в так званому кварталі Fashion Street усередині метавсесвіту. Нові власники планують використати їх для продажу брендових речей у віртуальній реальності.

Metaverse Group планує домовитися про партнерство з кількома модними брендами, які шукають нову аудиторію та прагнуть розвивати електронну комерцію у цифровому всесвіті. Крім того, ріелтор має намір за допомогою Decentraland організовувати у метавсесвіті різноманітні заходи та модні проєкти.

"Мода — це одна з основних сфер діяльності, якими можна і варто займатися у метавсесвіті. Тому Metaverse Group придбала "землю" в самісінькому серці модного району Decentraland", — заявив керівник відділу контенту Decentraland Foundation Сем Гамільтон.

"Ми щасливі увійти в історію, завершивши найбільшу на сьогоднішній день публічну купівлю землі у метавсесвіті. Ці активи доповнять наявний портфель віртуальної нерухомості, який уже має Metaverse Group. Ми раді, що наша дочірня компанія успішно завершила цю знакову угоду", — зазначив генеральний директор Tokens.com Ендрю Кігель.

Decentraland — це ігровий метавсесвіт, який дозволяє купувати цифрову землю, створювати аватарів або різні предмети. Криптовалюта MANA за місяць подорожчала на 472% і станом на 24 листопада один токен коштує приблизно $4,4.

Раніше Барбадос заявив про відкриття посольства у метавсесвіті. Уряд країни вирішив купити віртуальну землю в Decentraland, щоб надавати громадянам різні дипломатичні послуги, зокрема видавання віз і "телепортацію" в інші віртуальні світи.

Тим часом, влада південнокорейської столиці Сеула готується створити власний метавсесвіт. Там планують проводити віртуальні заходи для всіх охочих за участю чиновників-аватарів.

Писали також, що творець AR-системи Луї Розенберг пояснив, чому "Метавсесвіт" може "вбити" реальність. На його думку, творці віртуальних платформ зможуть контролювати цілу інфраструктуру незалежно від бажань користувачів.