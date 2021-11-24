Богаче Коломойского. Двое киевлян разбогатели на приложении для проверки правописания

Приложение Grammarly принесло украинским айтишникам по 4 миллиарда долларов. Их продуктом пользуются более 30 миллионов человек.

Стоимость компании Grammarly, которая занимается разработкой одноименного инструмента для проверки правописания, на прошлой неделе достигла $13 млрд в результате привлечения $200 млн инвестиций. Этот инвестраунд также сделал двоих основателей проекта, киевлян Максима Литвина и Алексея Шевченко, долларовыми миллиардерами — состояние каждого из них сейчас оценивается по меньшей мере в $4 млрд. Об этом пишет издание Forbes.

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В то же время Grammarly оспорила оценки журналистов, однако не приводит своих данных, касательно состояния сооснователей компании.

Издание напомнило, что проект был запущен еще в 2009 году. В рамках него, помимо основного продукта, Grammarly, были запущены дополнительные, включая Grammarly for Business, который позволяет внедрять систему проверки правописания на уровне компаний. Услугами детища украинских айтишников пользуются такие известные мировые бренды, как Zoom, Dell и Cisco. На сегодняшний день продуктом Grammarly пользуются более 30 миллионов человек по всему миру на 500 тысячах веб-сайтов и приложений.

Журналисты отметили, что до Grammarly Литвин и Шевченко занимались разработкой продуктов для защиты студенческих работ, таких как курсовые или дипломные, от плагиата. Однако позже выяснилось, что эти проекты были связаны с сайтами, которые продавали курсовые работы. Сами украинцы свою роль в этом отрицали.

На данный момент известно, что Литвин и Шевченко могут жить в Ванкувере, однако есть ли у них канадское гражданство журналистам выяснить не удалось. Офисы Grammarly расположены в Ванкувере и Киеве.

Исходя из данных Forbes о состоянии основателей этого проекта, украинцы, на фоне удачного инвестиционного раунда, стали богаче, чем такие известные бизнесмены, как Виктор Пинчук ($2,5 млрд — 2 место в рейтинге самых состоятельных людей Украины), Константин Жеваго ($2,4 млрд — 3 место) и Игорь Коломойский ($1,8 — 4 место).

Ранее один из основателей Grammarly Дмитрий Лидер рассказал в интервью Фокусу, как им удалось создать продукт, пользующийся большой популярностью во всем мире.

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