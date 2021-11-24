Багатші, ніж Коломойський. Двоє киян розбагатіли на додатку для перевірки правопису

Додаток Grammarly приніс українським айтішникам по 4 мільярди доларів. Їхнім продуктом користуються понад 30 мільйонів людей.

Вартість компанії Grammarly, яка займається розробкою однойменного інструменту для перевірки правопису, минулого тижня досягла $13 млрд унаслідок залучення $200 млн інвестицій. Цей інвестраунд також зробив двох засновників проєкту, киян Максима Литвина й Олексія Шевченка, доларовими мільярдерами — статки кожного з них зараз оцінюються щонайменше в $4 млрд. Про це пише видання Forbes.

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У той же час Grammarly оскаржила оцінки журналістів, проте не наводить своїх даних щодо статків співзасновників компанії.

Видання нагадало, що проєкт було запущено ще в 2009 році. У межах нього, окрім основного продукту, Grammarly, були запущені додаткові, враховуючи Grammarly for Business, що дозволяє впроваджувати систему перевірки правопису на рівні компаній. Послугами дітища українських айтішників користуються такі відомі світові бренди, як Zoom, Dell і Cisco. На сьогоднішній день продуктом Grammarly користуються понад 30 мільйонів людей по всьому світу на 500 тисяч вебсайтів і додатків.

Журналісти зазначили, що до Grammarly Литвин і Шевченко займалися розробкою продуктів для захисту студентських робіт, таких як курсові чи дипломні, від плагіату. Однак пізніше з'ясувалося, що ці проєкти були пов'язані із сайтами, які продавали курсові роботи. Самі українці свою роль у цьому заперечували.

Наразі відомо, що Литвин і Шевченко можуть жити у Ванкувері, однак чи є в них канадське громадянство журналістам з'ясувати не вдалося. Офіси Grammarly розташовані у Ванкувері та Києві.

Виходячи з даних Forbes про статки засновників цього проєкту, українці, на тлі вдалого інвестиційного раунду, стали багатшими за таких відомих бізнесменів, як Віктор Пінчук ($2,5 млрд — 2 місце в рейтингу найзаможніших людей України), Костянтин Жеваго ($2,4 млрд — 3 місце) та Ігор Коломойський ($1,8 — 4 місце).

Раніше один із засновників Grammarly Дмитро Лідер розповів в інтерв'ю Фокусу, як їм вдалося створити продукт, який користується великою популярністю у всьому світі.

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