Умер хомяк Mr. Goxx, торговавший криптовалютой вместо хозяина (видео, фото)

Питомец ушел из жизни во сне, хотя не проявлял никаких признаков болезни и до последнего торговал на бирже. Память о зверьке навечно останется в блокчейне.

Хомяк по кличке Mr. Goxx (мистер Гокс), который участвовал в криптовалютных торгах из своей клетки, умер 22 ноября. Об этом его владелец и "бизнес-партнер" сообщил в социальной сети Twitter.

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"Мы боялись этого дня и искренне шокированы тем, что он наступил именно сейчас. В глубокой скорби мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга", — написал он.

Как пишет Vice, поклонники заметили пропажу хомяка около четырех дней назад и предположили, что он заболел. Mr. Goxx не появлялся на онлайн-стриме в сервисе Twitch, который продолжался еще два дня.

[ + – ] Хомяк Mr. Goxx Фото: Twitter

По словам хозяина, у питомца не было никаких признаков болезни, кроме проблем с почками, возникших из-за укусов клещей в раннем возрасте. Проблемы со здоровьем так и небыли решены, несмотря на профессиональную ветеринарную помощь. В понедельник утром Mr. Goxx отказался от пищи, уснул и больше не проснулся.

"Будучи нашим домашним любимцем довольно длительное время, мистер Гокс радовал людей по всему миру и напоминал о том, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Он скрасил мрачные моменты пандемии, инфляции и многих других проблем", — пишет автор.

Инвестор отметил, что без хомяка проект Goxx Capital, специализирующийся на криптовалютных инвестициях, оказался в затруднительном положении. Пока основатели решили оставить все, как есть, и попросили не задавать вопросы о продолжении работы. Накануне смерти Гокс занимался NFT и увеличил инвестиционный портфель на 98,20 евро.

"Спасибо и упокойся, Макс (он же мистер Goxx). Тебя будет не хватать, и твоя память будет вечно жить в блокчейне", — подытожил "деловой партнер" хомяка.

Ранее писали о том, что хомяк Mr. Goxx помог хозяину разбогатеть прямо из своей клетки. В июне 2021 года его запустили в довольно просторную коробку, оборудованную для торговли криптовалютами. Вращая беговое колесо, питомец выбирал один из 30 токенов, а пробегая по одной из пластиковых труб — заставлял программу продавать или покупать с шагом в 20 евро. Таким образом он за три месяца достиг прибыли в 24%. Все происходящее транслировалось в Twitch, и многие пользователи следовали выбору Mr. Goxx.

До этого журналистка Джемайма Келли рассказала, почему криптовалюты не смогут обогатить жителей метавселенной. По мнению аналитика, они приносят прибыль лишь небольшой группе инвесторов, которые вкладывают большие деньги в эту отрасль.