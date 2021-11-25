Помер хом'як Mr. Goxx, який торгував криптовалютою замість господаря (відео, фото)

Вихованець пішов із життя уві сні, хоча не проявляв жодних ознак хвороби і до останнього торгував на біржі. Пам'ять про звірка назавжди залишиться в блокчейні.

Хом'як на прізвисько Mr. Goxx (містер Гокс), який брав участь у криптовалютних торгах зі своєї клітки, помер 22 листопада. Про це його власник і "бізнес-партнер" повідомив у соціальній мережі Twitter.

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"Ми боялися цього дня і щиро шоковані тим, що він настав саме зараз. У глибокій скорботі ми маємо оголосити про втрату нашого улюбленого пухнастого друга", — написав він.

Як пише Vice, шанувальники помітили зникнення хом'яка майже чотири дні тому і припустили, що він захворів. Mr. Goxx не з'являвся на онлайн-стрімі в сервісі Twitch, який тривав ще два дні.

[ + – ] Хом'як Mr. Goxx Фото: Twitter

За словами господаря, у вихованця не було жодних ознак хвороби, крім проблем із нирками, що виникли через укуси кліщів у ранньому віці. Проблему зі здоров'ям так і не було вирішено, незважаючи на професійну ветеринарну допомогу. У понеділок уранці Mr. Goxx відмовився від їжі, заснув і більше не прокинувся.

"Будучи нашим домашнім улюбленцем досить тривалий час, містер Гокс радував людей по всьому світу та нагадував про те, що не варто ставитися до життя надто серйозно. Він скрасив похмурі моменти пандемії, інфляції та багатьох інших проблем", — пише автор.

Інвестор зазначив, що без хом'яка проєкт Goxx Capital, що спеціалізується на криптовалютних інвестиціях, опинився у скрутному становищі. Поки що засновники вирішили залишити все, як є, і попросили не ставити питання про продовження роботи. Напередодні смерті Гокс займався NFT і збільшив інвестиційний портфель на 98,20 євро.

"Дякую і спочивай, Макс (він же містер Goxx). Тебе не вистачатиме, і твоя пам'ять буде вічно жити в блокчейні", — підсумував "діловий партнер" хом'яка.

Раніше писали, що хом'як Mr. Goxx допоміг господареві розбагатіти прямо зі своєї клітки. У червні 2021 року його запустили в досить простору коробку, обладнану для торгівлі криптовалютами. Обертаючи бігове колесо, вихованець вибирав один із 30 токенів, а пробігаючи по одній з пластикових труб — змушував програму продавати або купувати з кроком у 20 євро. Так він за три місяці досяг прибутку в 24%. Усе, що відбувається, транслювалося в Twitch, і багато користувачів наслідували вибір Mr. Goxx.

До цього журналістка Джемайма Келлі розповіла, чому криптовалюти не зможуть збагатити мешканців метавсесвіту. На думку аналітикині, вони приносять прибуток лише невеликій групі інвесторів, які вкладають великі гроші в цю галузь.