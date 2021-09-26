Хом'як допоміг господареві розбагатіти, купуючи і продаючи криптовалюту прямо в клітці (відео)

Інвестор створив для свого вихованця спеціальну клітку, завдяки якій отримав більше 20% прибутку.

Хом'як по кличці Містер Гокс допомагає господареві успішно торгувати криптовалютами з липня 2021 року. Про це стало відомо виданню Business Insider.

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Анонімний користувач мережі обладнав в клітці свого хом'яка спеціальну кімнату, в якій встановив дві пластикові труби і бігове колесо. Бігаючи по колесу, Містер Гокс випадково вибирає одну з 30 криптовалют, включаючи біткоіни, Tron, Ripple's XRP і Сardano. Датчики руху в правому тунелі змушують програму, встановлену на комп'ютері, купувати вибрані токени, а в лівому — продавати. Таким чином тварина здійснює торговельну операцію з кроком в 20 євро кожен раз, коли пробігає по одній з пластикових трубок.

[ + – ] Пристрій клітини Містера Гокса

Завдяки таким випадковим операціях Містер Гокс менше, ніж за три місяці, на 24% збільшив прибутковість портфеля власника. Спочатку інвестор вклав в криптовалюта 332 євро (близько 10 тисяч гривень), в середині вересня активи зросли приблизно до 500 євро. Після недавньої розпродажу криптовалюта прибуток знизився, однак інвестиції все одно окупаються. Як показує графік, за своєю ефективністю Містер Гокс обігнав ринок біткоіни і фондовий індекс S&P 500.

До того ж, інвестор встановив в клітці дві камери і запустив трансляцію на Twitch, завдяки якій користувачі можуть спостерігати за діями хом'яка в реальному часі. Така розвага останнім часом стало досить популярним і зібрало чималу аудиторію.

"Є плани надати Містеру Гоксу більше контролю і дозволити йому вибирати суму покупки, якщо інтерес до каналу продовжить рости", — заявив власник в коментарі виданню Protos.

Раніше писали, що Китай заборонив будь-які транзакції з біткоіни і іншими криптовалюта. Народний банк заявив, що такі операції тепер вважаються "незаконної фінансової діяльністю", а трейдери будуть покарані.

Фокус також повідомляв про 10 країнах, які заборонили біткоіни. Багато урядів скептично ставляться до криптовалюта через непостійного курсу, незалежності, шахрайства і великого споживання енергії під час Майнінг.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав співгромадян Майні криптовалюта, а не шукати роботу за кордоном. За його словами, країна виробляє достатньо електроенергії для видобутку токенов. Крім того, декрет від 2017 року повністю звільняє кріптовалютних інвесторів і Майнер від сплати податків.