Хомяк помог хозяину разбогатеть, покупая и продавая криптовалюту прямо в клетке (видео)

Инвестор создал для своего питомца специальную клетку, благодаря которой получил более 20% прибыли.

Хомяк по кличке Мистер Гокс помогает хозяину успешно торговать криптовалютой с июня 2021 года. Об этом стало известно изданию Business Insider.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Анонимный пользователь сети оборудовал в клетке своего хомяка специальную комнату, в которой установил две пластиковых трубы и беговое колесо. Бегая по колесу, Мистер Гокс случайно выбирает одну из 30 криптовалют, включая биткоин, Tron, Ripple's XRP и Сardano. Датчики движения в правом тоннеле заставляют программу, установленную на компьютере, покупать выбранные токены, а в левом — продавать. Таким образом животное совершает торговую операцию с шагом в 20 евро каждый раз, когда пробегает по одной из пластиковых трубок.

[ + – ] Устройство клетки Мистера Гокса

Благодаря таким случайным сделкам Мистер Гокс меньше, чем за три месяца, на 24% увеличил доходность портфеля владельца. Изначально инвестор вложил в криптовалюту 332 евро (около 10 тысяч гривен), в средине сентября активы выросли примерно до 500 евро. После недавней распродажи криптовалюты прибыль снизилась, однако инвестиции все равно окупаются. Как показывает график, по своей эффективности Мистер Гокс обогнал рынок биткоина и фондовый индекс S&P 500.

Вдобавок, инвестор установил в клетке две камеры и запустил трансляцию на Twitch, благодаря которой пользователи могут наблюдать за действиями хомяка в реальном времени. Такое развлечение в последнее время стало довольно популярным и собрало немалую аудиторию.

"Есть планы предоставить Мистеру Гоксу больше контроля и позволить ему выбирать сумму покупки, если интерес к каналу продолжит расти", — заявил владелец в комментарии изданию Protos.

Ранее писали, что Китай запретил любые транзакции с биткоином и другими криптовалютами. Народный банк заявил, что такие операции теперь считаются "незаконной финансовой деятельностью", а трейдеры понесут наказание.

Фокус также сообщал о 10 странах, которые запретили биткоин. Многие правительства скептически относятся к криптовалюте из-за непостоянного курса, независимости, мошенничества и большого потребления энергии во время майнинга.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сограждан майнить криптовалюту, а не искать работу за границей. По его словам, страна вырабатывает достаточно электроэнергии для добычи токенов. Кроме того, декрет от 2017 года полностью освобождает криптовалютных инвесторов и майнеров от уплаты налогов.