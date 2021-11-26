В Чехии протестировали аэротакси: пролетело 720 км на одном заряде (видео)

Самолет использует электрические батареи для набора высоты и водородный двигатель, чтобы разгоняться до 320 км/ч.

Чешская компания Zuri приступила к испытаниям прототипа гибридного воздушного такси вертикального взлета и посадки (VTOL) в режиме зависания. Об этом пишет издание New Atlas.

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В этом летательном аппарате совместили электрическую трансмиссию и водородное топливо. По словам конструкторов, дальность полета их машины составляет 720 км при крейсерской скорости до 320 км/ч. Сейчас батареи для электродвигателей довольно тяжелые да и водородные установки требуют доработки, будучи относительно новым явлением. Если удастся уменьшить вес или повысить мощность — аэротакси смогут летать намного дольше. Впрочем, даже с такой конструкцией машина может долететь из Парижа в Лондон или из Рима в Цюрих.

[ + – ] Карта дальности полета Zuri Фото: Скриншот

Zuri подготовила демонстрационный самолет, рассчитанный на четырех человек. Он получил классический круизный дизайн, большие крылья с четырьмя длинными силовыми установками и восемью пропеллерами для движения вверх и вниз. Две средние опоры переходят в огромное заднее антикрыло (которого нет у демонстрационной модели), а позади кабины расположен движущий винт.

При переходе на крейсерскую скорость все подъемные опоры занимают положение с наименьшим сопротивлением воздуха. New Atlas предполагает, что самолет Zuri использует аккумуляторные батареи для питания установок взлета и посадки, тогда как небольшой водородные двигатель приводит в действие толкающий винт.

В 2018 году компания начала запускать небольшие прототипы с размахом крыльев 2 и 5 ​​м. С тех пор разработчики собрали достаточное количество средств и создали прототип в масштабе 90% с 11-метровым крылом, который удалось поднять в воздух. После завершения испытаний в режиме зависания компания планирует исправить выявленные недостатки и переделать его в одноместный экспериментальный самолет для дальнейших тестов.

Как отмечает New Atlas, недавно один из инвесторов вложил в проект 2,4 млн евро, однако этих денег может не хватить на проведение коммерческой сертификации. Чтобы привлечь больше инвестиций в этой перспективной отрасли, компании необходимо предложить нечто более особенное, чем комбинация электричества и водорода, однако она уже продвинулась достаточно далеко.

Конкуренция на рынке eVTOL очень высокая, уже сейчас есть множество предприятий, которые работают над гибридными трансмиссиями. Например, Французская Ascendance, российская Cyclocar, швейцарская Manta, британская Samad Aerospace, канадская Horizon Aircraft (теперь часть Astro Aerospace), Rolls-Royce и Colorado XTI Aircraft пытаются совместить электроустановки с двигателями на ископаемом топливе.

Ранее компания Volocopter провела первый пилотируемый полет на аэротакси в Южной Корее. Немецкому экипажу удалось разогнать аппарат над Сеулом до 45 км/ч.

Писали также, что в Австралии разработали электрическое аэротакси с уникальным коробчатым крылом. Разработчики установили дополнительный двигатель на водородном топливе, чтобы увеличить максимальную скорость полета.