У Чехії протестували аеротаксі: пролетіло 720 км на одному заряді (відео)

Літак використовує електричні батареї для набору висоти та водневий двигун, щоб розганятися до 320 км/год.

Чеська компанія Zuri розпочала випробування прототипу гібридного повітряного таксі вертикального зльоту та посадки (VTOL) у режимі зависання. Про це пише видання New Atlas.

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У цьому літальному апараті поєднали електричну трансмісію та водневе паливо. За словами конструкторів, дальність польоту їхньої машини становить 720 км при крейсерській швидкості до 320 км/год. Тепер батареї для електродвигунів досить важкі та й водневі установки вимагають доопрацювання, будучи відносно новим явищем. Якщо вдасться зменшити вагу або підвищити потужність, аеротаксі зможуть літати набагато довше. Втім, навіть із такою конструкцією машина може долетіти з Парижа до Лондона або з Рима до Цюриха.

[ + – ] Карта дальності польоту Zuri Фото: Скриншот

Zuri підготувала демонстраційний літак, розрахований на чотирьох людей. Він отримав класичний круїзний дизайн, великі крила з чотирма довгими силовими установками та вісьмома пропелерами для руху вгору та вниз. Дві середні опори переходять у величезне заднє антикрило (якого немає в демонстраційній моделі), а за кабіною розташований рушійний гвинт.

При переході на крейсерську швидкість усі підйомні опори займають становище із найменшим опором повітря. New Atlas припускає, що літак Zuri використовує акумуляторні батареї для живлення установок зльоту та посадки, тоді як невеликий водневий двигун приводить у дію штовхальний гвинт.

У 2018 році компанія почала запускати невеликі прототипи з розмахом крил 2 і 5 м. З того часу розробники зібрали достатню кількість коштів та створили прототип у масштабі 90% з 11-метровим крилом, який вдалося підняти в повітря. Після завершення випробувань у режимі зависання компанія планує виправити виявлені недоліки та переробити його на одномісний експериментальний літак для подальших тестів.

Як зазначає New Atlas, нещодавно один із інвесторів вклав у проєкт 2,4 млн євро, проте цих грошей може не вистачити на проведення комерційної сертифікації. Щоб залучити більше інвестицій у цій перспективній галузі, компанії необхідно запропонувати щось особливіше, ніж комбінація електрики та водню, проте вона вже просунулась досить далеко.

Конкуренція на ринку eVTOL дуже висока, уже зараз є багато підприємств, які працюють над гібридними трансмісіями. Наприклад, Французька Ascendance, російська Cyclocar, швейцарська Manta, британська Samad Aerospace, канадська Horizon Aircraft (наразі частина Astro Aerospace), Rolls-Royce та Colorado XTI Aircraft намагаються поєднати електроустановки з двигунами на викопному паливі.

Раніше компанія Volocopter провела перший пілотований політ на аеротаксі в Південній Кореї. Німецькому екіпажу вдалося розігнати апарат над Сеулом до 45 км/год.

Писали також, що в Австралії розробили електричне аеротаксі з унікальним коробчастим крилом. Розробники встановили додатковий двигун на водневому паливі, щоби збільшити максимальну швидкість польоту.