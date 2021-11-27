VR для всех. Инженер научил трех крыс играть в Doom ради вкусной еды (видео)

Крысам понадобилось шесть недель, чтобы понять принцип работы устройства виртуальной реальности и пройти простой уровень. Участников эксперимента назвали в честь разработчиков DOOM II — Кармар, Ромеро и Том.

Нейроинженер Виктор Тот создал устройство, с помощью которого крысы смогли поиграть в компьютерную игру DOOM II. Свой проект ученый подробно описал на сайте Medium.

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Виктор Тот выбрал трех крыс возрастом восемь недель и назвал их в честь разработчиков DOOM II — Кармар, Ромеро и Том. Изобретатель заставил животных бегать в специальной системе виртуальной реальности, которая поощряла их за правильные действия угощением.

Инженер занимался с каждым подопытным по часу в день и спустя шесть недель им удалось пройти уровень. Непосредственно в DOOM тренировка заняла 11 дней. Виктор Тот надеется, что его проект вдохновит ученых проводить больше доклинических исследований в области нейробиологии с использованием виртуальной реальности для захвата поведенческих и когнитивно богатых нейронных записей.

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На создание устройства Rodent VR мужчина потратил около четырех месяцев и $2 тысячи, протестировал десятки версий, пока не собрал финальную. Она состоит из большого полистиролового мяча, датчиков движения и изогнутого экрана, который отображал игру, все это было установлено на алюминиевой раме. Перед монитором установили три трубки: через одну из них подается детская смесь, служащая наградой, а две другие заменили кнопки управления — крысе необходимо ткнуться носом в раструб, который улавливает ее дыхание и совершает выстрел в игре.

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Ради эксперимента Виктор Тот сделал кастомный уровень на движке DOOM II, который представляет из себя узкий прямой коридор. В нем находится инопланетный монстр, не атакующий, а просто преграждающий путь игроку. Чтобы продвинуться дальше, необходимо убить противника из виртуального ружья. Программное обеспечение работает автоматически, однако человеку все еще необходимо подключать грызунов к системе и ставить их на беговой шар.

"Хотя я реализовал механизмы для дальнейшего обучения крыс стрелять по монстрам в игре, мне не хватало времени, чтобы на самом деле усилить поведение, — отмечает инженер. — Я надеюсь увидеть больше таких исследований в будущем! Следующий проект призван облегчить эти эксперименты за счет автоматизации некоторых задач экспериментатора".

[ + – ] Крыс — участников эксперимента назвали в честь разработчиков DOOM II — Кармар, Ромеро и Том

Ранее британские ученые создали телефон для собак в виде мяча. Устройство позволяет домашним животным выходить на связь с хозяевами — достаточно просто пошевелить игрушку. Разработчики уверены, что новинка под названием DogPhone поможет собакам чувствовать себя менее одиноко, когда они остаются дома одни.

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