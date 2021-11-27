VR для всіх. Інженер навчив трьох щурів грати в Doom заради смачної їжі (відео)

Пацюкам знадобилося шість тижнів, щоб зрозуміти принцип роботи пристрою віртуальної реальності та пройти простий рівень. Учасників експерименту назвали на честь розробників DOOM II – Кармар, Ромеро і Том.

Нейроінженер Віктор Тот створив пристрій, за допомогою якого щури змогли пограти в комп'ютерну гру DOOM II. Свій проект вчений описав на сайті Medium.

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Віктор Той вибрав трьох щурів віком вісім тижнів і назвав їх на честь розробників DOOM II – Кармар, Ромеро та Том. Винахідник змусив тварин бігати у спеціальній системі віртуальної реальності, яка заохочувала їх за правильні дії частуванням.

Інженер займався з кожним піддослідним годину на день і через шість тижнів їм вдалося пройти рівень. Безпосередньо в DOOM тренування зайняло 11 днів. Віктор Той сподівається, що його проект надихне вчених проводити більше доклінічних досліджень у галузі нейробіології з використанням віртуальної реальності для захоплення поведінкових та когнітивно багатих нейронних записів.

[ + – ] Щури грають у DOOM через Rodent VR

На створення пристрою Rodent VR чоловік витратив близько чотирьох місяців і 2 тисячі доларів, протестував десятки версій, поки не зібрав фінальну. Вона складається з великого м'яча полістиролу, датчиків руху і вигнутого екрану, який відображав гру, все це було встановлено на алюмінієвій рамі. Перед монітором встановили три трубки: через одну з них подається дитяча суміш, яка служить нагородою, а дві інші замінили кнопки управління — щуру необхідно тицьнути носом у розтруб, який уловлює його дихання і викликає постріл у грі.

[ + – ] Rodent VR навчає щурів відстрілювати монстрів у DOOM

Заради експерименту Віктор Тот зробив кастомний рівень на движку DOOM II, який представляє собою вузький прямий коридор. У ньому знаходиться інопланетний монстр, який не атакує, а просто перегороджує шлях гравцю. Щоб просунутися далі, необхідно вбити супротивника з віртуальної рушниці. Програмне забезпечення працює автоматично, проте людині все ще необхідно підключати гризунів до системи та ставити їх на бігову кулю.

"Хоча я реалізував механізми для подальшого навчання щурів стріляти по монстрах у грі, мені не вистачало часу, щоб насправді посилити поведінку, — зазначає інженер. — Я сподіваюся побачити більше таких досліджень у майбутньому! Наступний проект покликаний полегшити ці експерименти за рахунок автоматизації деяких завдань експериментатора.

[ + – ] Пацюків — учасників експерименту назвали на честь розробників DOOM II — Кармар, Ромеро та Том

Раніше британські вчені створили телефон для собак у вигляді м'яча. Пристрій дозволяє домашнім тваринам виходити на зв'язок із господарями – досить просто поворушити іграшку. Розробники впевнені, що новинка під назвою DogPhone допоможе собакам почуватися менш самотньо, коли вони залишаються вдома самі.

Писали також про чотирьох найкращих гаджетів для догляду за вихованцями. Сучасні технології допомагають власникам покращити життя свійських тварин та значно полегшують рутинні завдання.