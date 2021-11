DogPhone завжди на зв'язку: вчені вигадали смартфон для собак у вигляді м'яча

Собаці, який нудьгує, достатньо поворушити іграшку, щоб відправити відеодзвінок на телефон улюбленого господаря.

Британські вчені розробили телефон для собак, який дозволяє вихованцям телефонувати своїм господарям. Про результати експерименту написало видання The Guardian.

Пристрій під назвою DogPhone є м'яким м'ячиком, який при переміщенні відправляє сигнал на ноутбук, розташований в кімнаті. Останній надсилає відеодзвінок на смартфон користувача, який може прийняти його або відхилити. За бажання можна також самостійно зв'язатися із собакою. Щоб відповісти, тварині необхідно порухати іграшку.

"Всі існуючі технології дозволяють вам вимірювати кроки ваших вихованців, дзвонити їм чи дистанційно давати собаці корм, але у вашого собаки насправді немає вибору. Можливо, ми не розуміємо того вибору, який вони роблять. Але це не означає, що у них не має його бути", — прокоментувала доктор Ілена Хірскі-Дуглас з Університету Глазго, головна авторка дослідження.

Вона вважає, що право приймати рішення в таких випадках покращить емоційний стан і добробут домашніх улюбленців. Крім того, винахід демонструє здатність тварин самостійно керувати сучасними технологіями. У майбутньому собаки зможуть навіть дзвонити один одному в соціальних мережах.

Співробітники британського Університету Глазго та фінського Університету Аалто кілька разів змінювали DogPhone, щоб досягти оптимальної чутливості та реакції на рух. Ілена Хірскі-Дуглас 16 днів тестувала пристрій на своєму дев'ятирічному лабрадорі на прізвисько Зак.

[ + – ] Пристрій DogPhone Фото: Скриншот

Судячи з записів їхніх розмов, залишаючись один, пес не завжди розумів, що треба робити, хоча йому показали процедуру п'ять разів. Якось Зак відправив виклик господині, але замість спілкування захопився речами у своїй лежанці. Іншим разом пес випадково відправив виклик, коли Ілена Хірскі-Дуглас перебувала на нараді. Подібних випадків було багато, проте вчені припускають, що багато дзвінків могли бути невипадковими.

[ + – ] Відеодзвінок між Іленою Хірскі-Дуглас та Заком Фото: Скриншот

Автори проекту стверджують, що DogPhone може принести велику користь як собакам, так і людям. Нехай технологія і недосконала, але голос господаря заспокоюватиме вихованця під час тривалої розлуки. Крім того, такі пристрої можуть значно розширити способи взаємодії. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the Association for Computing Machinery on Computer-Human Interactive та було представлено на конференції ACM Interactive Surfaces and Spaces 2021 у Лодзі, Польща.

