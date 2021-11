DogPhone всегда на связи: ученые придумали смартфон для собак в виде мяча

Скучающей собаке достаточно пошевелить игрушку, чтобы отправить видеовызов на телефон любимого хозяина.

Британские ученые разработали телефон для собак, который позволяет питомцам созваниваться с их хозяевами. О результатах эксперимента написало издание The Guardian.

Устройство под названием DogPhone представляет из себя мягкий мячик, который при перемещении отправляет сигнал на ноутбук, расположенный в комнате. Последний отправляет видеовызов на смартфон пользователя, который может принять его или отклонить. При желании можно также самостоятельно связаться с собакой. Чтобы ответить, животному необходимо подвигать игрушку.

"Все существующие технологии позволяют вам измерять шаги ваших питомцев, звонить им или дистанционно давать собаке корм, но у вашей собаки на самом деле нет выбора. Возможно, мы не понимаем того выбора, который они делают. Но это не значит, что у них не должно его быть", — прокомментировала доктор Ильена Хирски-Дуглас из Университета Глазго, главный автор исследования.

Она считает, что право принимать решения в таких случаях улучшит эмоциональное состояние и благополучие домашних любимцев. Кроме того, изобретение демонстрирует способность животных самостоятельно управлять современными технологиями. В будущем собаки смогут даже звонить друг другу в социальных сетях.

Сотрудники британского Университета Глазго и финского Университета Аалто несколько раз изменяли DogPhone, чтобы добиться оптимальной чувствительности и реакции на движение. Ильена Хирски-Дуглас 16 дней тестировала устройство на своем девятилетнем лабрадоре по кличке Зак.

[ + – ] Устройство DogPhone Фото: Скриншот

Судя по записям их разговоров, оставаясь один, пес не всегда понимал, что нужно делать, хотя ему показали процедуру пять раз. Однажды Зак отправил вызов хозяйке, но вместо общения увлекся вещами в своей лежанке. В другой раз пес случайно отправил вызов, когда Ильена Хирски-Дуглас находилась на совещании. Подобных случаев было много, однако ученые предполагают, что многие звонки могли быть неслучайными.

[ + – ] Видеозвонок между Ильеной Хирски-Дуглас и Заком Фото: Скриншот

Авторы проекта утверждают, что DogPhone может принести большую пользу как для собак, так и для людей. Пусть технология и несовершенна, но голос хозяина будет успокаивать питомца во время долгой разлуки. Вдобавок, подобные устройства могут значительно расширить способы взаимодействия. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Association for Computing Machinery on Computer-Human Interactive и было представлено на конференции ACM Interactive Surfaces and Spaces 2021 в Лодзи, Польша.

Ранее ученые выяснили, как долго собак можно бросать дома одних. Как оказалось, время зависит от возраста и характера животного. К примеру, щенков не стоит оставлять больше, чем на 1-2 часа. Кроме того, перед уходом необходимо позаботиться о комфорте и основных потребностях любимца.

