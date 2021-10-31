Нашийник-оберіг, лоток, що самоочищається, і роботи-прибиральники. Топ-4 гаджети для догляду за домашніми улюбленцями

Як новітні технології допомагають зробити догляд за улюбленими тваринами легшим та приємнішим.

Чи знаєте ви, що рівень так званого гормону кохання – окситоцину – підвищується, коли ви проводите час зі своїм домашнім улюбленцем? Пухнасті друзі — це значна частина нашого життя. Ось чому для нас важливо дбати про них. І мова не тільки про якісну їжу та своєчасні прогулянки, а й про облаштування їхнього дозвілля, відстеження стану здоров'я та пильну увагу до них навіть тоді, коли вас фізично немає поруч. З останнім нам дуже допомагають новітні технології.

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Звісно, ринок товарів для тварин великий. Один тільки його сегмент — гаджети — протягом минулого року склав вражаючі $100 млрд. І це не межа, адже раз у раз з'являються нові стартапи з новими ідеями, як убезпечити чи розважити вихованця. Тому, звичайно, легко загубитися у всій різноманітності пропозицій. Наш гід може послужити певним путівником для вас, адже ми розповідаємо тут про найінноваційніші продукти, деякі з яких ще не надійшли у продаж, але дуже перспективні.

Мішель Монтень , французький філософ епохи Відродження

"Ті, хто тримають тварин, повинні визнати, що скоріше вони служать тваринам, ніж тварини їм"

Наприклад, ви дізнаєтеся про бот, який може стежити за твариною, розважати його і допомагати за ним доглядати (невеликий спойлер: цей бот може допомогти у вихованні не лише кішки чи собаки). Або про нашийник, який рятує цікавих псів від усіляких неприємностей на кшталт бійок та сонячних ударів. Або про "розумний" лоток, завдяки якому котолюби зможуть забути про те, що таке прибирання котячих купок. І про інший за конфігурацією пристрій, що допомагає собачникам прибирати за своїми чотирилапими друзями.

Душа компанії: робот EBO

[ + – ] Запрограмувавши бота, господарі хатніх тварин зможуть стежити за ними через телефон, перебуваючи в будь-якій точці світу

Пристрій від гонконгської компанії Enabot позиціюють на ринку як робота-компаньйона для всієї родини. Лінійка включає кілька моделей: ранню версію EBO та більш просунуті варіанти – EBO SE та EBO AIR. Боти укладені у сферичні корпуси та оснащені камерою з роздільною здатністю 1080p HD, мікрофоном, динаміками. Синхронізувати його роботу зі смартфоном можна завдяки Wi-Fi та спеціального мобільного додатка. Запрограмувавши бота за допомогою додатку, господарі домашніх тварин (не тільки котів і собак, а й птахів, хом'яків, ігуан, морських свинок, та будь-кого) зможуть стежити за ними через телефон, перебуваючи в будь-якій точці світу. Пристрій буде посилати із заданою періодичністю фото або відео з вихованцем у режимі реального часу. До речі, розробники кажуть, що їх робота молоді батьки можуть використовувати і як радіоняню, а також смарт-іграшки для свого малюка.

Приємний бонус — не тільки функція інфрачервоного нічного бачення, а й датчики руху, а також здатність робота пересуватися по дому за вихованцем або дитиною.

"Завдяки компактному розміру EBO може переміщатися навіть у місця, які недоступні для систем відеоспостереження", — зазначається у релізі компанії-виробника. Але, як-то кажуть, за задоволення треба платити. Коштують пристрої недешево – SE та AIR продаються за $99 та $169 відповідно.

[ + – ] Усі зібрані дані пристрій зберігає локально на карті SD об'ємом 16 ГБ

Зазначимо, що всі зібрані дані пристрій зберігає локально на своїй карті SD об'ємом 16 ГБ. А збирає їх завдяки системі штучного інтелекту, що дозволяє ідентифікувати вас, членів сім'ї, вихованців. ШІ також відповідає за поведінку EBO — так, робот може реагувати на вас, на дітей, на нове місце, куди він потрапляє вперше. Для цього він використовує комбінацію рухів, звуки та світлові сигнали-емодзі.

Його широкий спектр датчиків і програм штучного інтелекту також виконує безліч інших функцій, таких як автоматичне стикування із зарядною станцією при низькому рівні заряду батареї, автоматичний планер маршрутів, система захисту від падіння з критичної висоти. Однак навіть якщо бот якимось чином опинився на столі і впав на підлогу, то вбудований тумблер допоможе йому перевернутись і повернутися до роботи.

Робот-прибиральник Beetl

[ + – ] Новинку оцінять власники приватних будинків, у яких є двір, де постійно граються улюбленці

Напевно ви чули про робот-пилосос, якого програмісти навчили об'їжджати собачі та котячі фекалії під час прибирання приміщень, щоб господарям потім не довелося чистити пристрій (неприємне заняття, погодьтеся). Але боту під назвою Beetl екскременти не перешкода, адже його створили якраз для того, щоб він їх прибирав. Таку технічну новинку оцінять власники приватних будинків, у яких є двір, де постійно граються улюбленці та залишають продукти своєї життєдіяльності. Але, можливо, і міським жителям він сподобається, особливо тим, хто гидує самостійно прибирати собачі купки.

Пристрій має на борту систему комп'ютерного зору, а також камери. З їхньою допомогою воно виявляє і розпізнає собачі екскременти і відразу пускає в хід висувний совок. Після того як бот зібрав продукти життєдіяльності улюбленця, він переміщає їх у герметичний контейнер. Далі – справа господаря, який має очистити та промити контейнер.

Важливо

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За допомогою датчиків робот здатний обходити різні перешкоди, а їх у дворі достатньо: дерева, квіти, кущі, собаки. Пересувається завдяки двом потужним колесам, а конструкція його корпусу нагадує маленький танк.

Апарат можна запрограмувати, вказавши зону дії: перебуваючи поза нею, він не працюватиме і навіть не рухатиметься. Система штучного інтелекту дозволяє підключити Beetl до хмарних сервісів, особливо якщо ви хочете вдосконалити його навички, адже отримавши нові інструкції від розробників через "хмару", помічник зможе освоїти нові способи прибирання. Компанія-розробник поки що здає таких роботів у оренду.

Лоток, що самоочищається: iKuddle Auto-Pack

[ + – ] Цей "розумний" туалет захочуть купити власники кішок!

Цей "розумний" туалет захочуть купити власники кішок. Виглядає він симпатично, а працює дуже просто: після того, як кішка залишила туалет, активується особливий механізм, що просіває наповнювач і складає грудки в спеціальний контейнер. Протягом тижня контейнер заповниться, про що ви дізнаєтесь, отримавши повідомлення на свій телефон. Плюс у тому, що апарат герметично пакує грудки, вам залишається лише вийняти пакет і викинути його. Новий пакет для сміття на місце утилізованого встановлюється автоматично.

Смарт-девайс оснащений фільтром, тому неприємні запахи не поширюватимуться вдома. Але і його доведеться міняти раз на два місяці. Як заявляє виробник, система, що дезодорує, утримує приблизно 80-90% запахів і активується після того, як тварина залишить туалет.

iKuddle Auto-Pack, як ви вже здогадалися, оснащений сенсорами руху, тому він розуміє, коли кішка приходить і йде. Процес очищення не запускається, доки вона всередині. Це робить перебування вихованця в туалеті безпечним.

Пристрій має розміри 76,2х47х44 см, вага – 10 кг. Розміри відсіку для відходів — 19х16х15,2 см, що еквівалентно приблизно 7 л грудочок. Рекомендована вага кішок знаходиться в межах 1,8-8,2 кг, тобто підходить практично для всіх відомих порід, крім найбільших — типу мейн-кунів. Новинка отримала знімний літієвий акумулятор ємністю 2200 мА*год. Цього достатньо на 15 днів автономної роботи. Перезаряджання відбувається від мережі електроживлення і триває приблизно три години. Цей пристрій працює безпосередньо від джерела живлення. Обійдеться гаджет $400.

Нашийник-оберіг KYON

[ + – ] Смарт-нашийник служить трекером, що допомагає відстежити розташування собаки

Технологічний стартап розробив собачий смарт-нашийник під назвою KYON. Він не тільки служить трекером, що допомагає відстежити розташування собаки, але й має низку корисних функцій. Наприклад, його сенсори дозволяють господареві відстежувати стан здоров'я пса. Але про все по порядку.

Пристрій оснащений акселерометром, висотоміром, термодатчиком, сенсором води, системами GPS та GSM, а також ультразвуковим свистком. Але це ще не все. Нашийник має вбудований LED-дисплей, протоколи зв'язку Wi-Fi та Bluetooth. Останні забезпечують з'єднання між KYON та смартфоном господаря за допомогою власної мобільної програми. Як йдеться на сайті компанії, "ці технології покликані захистити собак, наприклад допомогти уникнути теплового удару або запобігти сутичці".

[ + – ] Вказавши у додатку межі території, на якій живе пес, господар зможе дізнатися, чи залишав він її чи ні

Вказавши у додатку межі території, на якій живе пес, господар зможе дізнатися, чи залишав він її чи ні. У будинку за пересуваннями собаки може стежити зарядна база пристрою, а на вулиці смартфон господаря. Зазначимо, що GSM-чіп активується щоразу, як собака залишає встановлену зону. Але якщо пес таки загубиться, то знайти його допоможуть GSM, GPS та висотометр. Хазяїн отримає сигнал SOS на свій телефон. До речі, чіпи нашийника працюють у 120 країнах світу, так що встановлення спеціального програмного забезпечення або спеціального чіпа не потрібно.

Окремо скажемо про термодатчик. За даними компанії-розробника, щороку у світі сотні тисяч собак отримують сонячний удар. Якщо вихованець перегрівся, то термосенсор це покаже, а господар отримає сповіщення на смартфон. Датчик води, зі свого боку, повідомить про те, що собака опинився у водоймі чи басейні і, можливо, йому потрібна допомога.

Собаководи оцінять функцію "заспокійливий режим". Вона активується тоді, коли пес перезбуджений або дуже наляканий. Господар, отримавши повідомлення, зможе запобігти бійці або відвести вихованця від кривдника і заспокоїти його. За наявності великого "розуму" вага пристрою становить 60 г і підходить собакам із обхватом шиї до 50 см. На одному заряді аксесуар працює 30 днів. Ціна — $249.