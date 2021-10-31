Ошейник-оберег, самоочищающийся лоток и роботы-уборщики. Топ-4 гаджета для ухода за питомцами

Как новейшие технологии помогают сделать уход за любимыми животными легче и приятнее.

Знаете ли вы, что уровень так называемого гормона любви — окситоцина — повышается, когда вы проводите время со своим питомцем? Пушистые друзья — это значительная часть нашей жизни. Вот почему для нас важно заботиться о них. И речь не только о качественной еде и своевременных прогулках, но и об обустройстве их досуга, отслеживании состояния здоровья и пристальном внимании к ним даже тогда, когда вас физически нет рядом. С последним нам очень помогают новейшие технологии.

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Конечно, рынок товаров для животных велик. Один только его сегмент — гаджеты — в течение прошлого года составил впечатляющие $100 млрд. И это не предел, ведь то и дело появляются новые стартапы с новыми идеями, как обезопасить или развлечь питомца. Поэтому, конечно, легко потеряться во всем разнообразии предложений. Наш гид может послужить своего рода путеводителем для вас, ведь мы рассказываем тут о самых инновационных продуктах, некоторые из которых еще не поступили в продажу, но весьма перспективны.

Мишель Монтень , французский философ эпохи Возрождения

"Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им"

Например, вы узнаете о боте, который может следить за животным, развлекать его и помогать за ним ухаживать (небольшой спойлер: этот бот может помочь в воспитании не только кошки или собаки). Или об ошейнике, спасающем любопытных псов от всяких неприятностей вроде драк и солнечных ударов. Или об "умном" лотке, благодаря которому кошатники смогут забыть о том, что такое уборка кошачьих кучек. И об ином по конфигурации устройстве, помогающем собачникам убирать за своими четвероногими друзьями.

Душа компании: робот EBO

[ + – ] Запрограммировав бота, хозяева домашних животных смогут следить за ними через телефон, находясь в любой точке мира

Устройство от гонконгской компании Enabot позиционируют на рынке как робота-компаньона для всей семьи. Линейка включает несколько моделей: раннюю версию EBO и более продвинутые варианты — EBO SE и EBO AIR. Боты заключены в сферические корпусы и оснащены камерой с разрешением 1080p HD, микрофоном, динамиками. Синхронизировать его работу со смартфоном можно благодаря ­Wi-Fi и специальному мобильному приложению. Запрограммировав бота при помощи приложения, хозяева домашних животных (не только котов и собак, но и птиц, хомяков, игуан, морских свинок, да кого угодно) смогут следить за ними через телефон, находясь в любой точке мира. Устройство будет посылать с заданной периодичностью фото или видео с питомцем в режиме реального времени. Кстати, разработчики говорят, что их робота молодые родители могут использовать и в качестве радионяни, а также смарт-игрушки для своего малыша.

Приятный бонус — не только функция инфракрасного ночного видения, но и датчики движения, а также способность робота передвигаться по дому вслед за питомцем или ребенком.

"Благодаря компактному размеру EBO может перемещаться даже в места, которые недоступны для систем видеонаблюдения", — отмечается в релизе компании-производителя. Но, как говорится, за удовольствие надо платить. Стоят устройства недешево — SE и AIR продаются за $99 и $169 соответственно.

[ + – ] Все собранные данные устройство хранит локально на SD-карте объемом 16 ГБ

Отметим, что все собранные данные устройство хранит локально на своей SD-карте объемом 16 ГБ. А собирает оно их благодаря системе искусственного интеллекта, позволяющей идентифицировать вас, членов семьи, питомцев. ИИ также отвечает за поведение EBO — да-да, робот может реагировать на вас, на детей, на новое место, куда он попадает впервые. Для этого он использует комбинацию движений, звуки и световые сигналы-эмодзи.

Его широкий спектр датчиков и приложений искусственного интеллекта также выполняет множество других функций, таких как автоматическая стыковка с зарядной станцией при низком уровне заряда батареи, автоматический планер маршрутов, система защиты от падения с критической высоты. Однако даже если бот каким-то образом оказался на столе и упал на пол, то встроенный тумблер поможет ему перевернуться и возвратиться к работе.

Робот-уборщик Beetl

[ + – ] Новинку оценят владельцы частных домов, у которых есть двор, где постоянно резвятся питомцы

Наверняка вы слышали о роботе-пылесосе, которого программисты научили объезжать собачьи и кошачьи фекалии при уборке помещений, чтобы хозяевам потом не пришлось чистить устройство (неприятное занятие, согласитесь). Но вот боту под названием Beetl экскременты не помеха, ведь его создали как раз для того, чтобы он их убирал. Такую техническую новинку оценят владельцы частных домов, у которых есть двор, где постоянно резвятся питомцы и оставляют продукты своей жизнедеятельности. Но, возможно, и городским жителям он понравится, особенно тем, кто брезгует самостоятельно убирать собачьи кучки.

Устройство имеет на борту систему компьютерного зрения, а также камеры. С их помощью оно обнаруживает и распознает собачьи экскременты и тут же пускает в ход выдвижной совок. После того как бот собрал продукты жизнедеятельности питомца, он перемещает их в герметичный контейнер. Далее — забота хозяина, который должен очистить и промыть контейнер.

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При помощи датчиков робот способен обходить разного рода препятствия, а их во дворе предостаточно: деревья, цветы, кусты, собаки. Передвигается он благодаря двум мощным колесам, а конструкция его корпуса напоминает маленький танк.

Аппарат можно запрограммировать, указав зону действия: находясь вне ее, он работать не будет и даже не будет двигаться. Система искусственного интеллекта позволяет подключить Beetl к облачным сервисам, особенно если вы хотите усовершенствовать его навыки, ведь, получив новые инструкции от разработчиков через "облако", помощник сможет освоить новые способы уборки. Компания-разработчик пока что сдает таких роботов в аренду.

Самоочищающийся лоток iKuddle Auto-Pack

[ + – ] Этот "умный" туалет захотят купить владельцы кошек!

Этот "умный" туалет захотят купить владельцы кошек. Выглядит он симпатично, а работает очень просто: после того как кошка покинула туалет, активируется особый механизм, просевающий наполнитель и складывающий комки в специальный контейнер. В течение недели контейнер заполнится, о чем вы узнаете, получив уведомление на свой телефон. Плюс в том, что аппарат герметично упаковывает комки, вам остается лишь вынуть пакет и выбросить его. Новый мусорный пакет на место утилизированного устанавливается автоматически.

Смарт-девайс оснащен фильтром, поэтому неприятные запахи не будут распространяться по дому. Но и его придется менять раз в два месяца. Как заявляет производитель, дезодорирующая система удерживает примерно 80–90% запахов и активируется после того, как животное покинет туалет.

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iKuddle Auto-Pack, как вы уже догадались, оснащен сенсорами движения, поэтому он "понимает", когда кошка приходит и уходит. Процесс очистки не запускается, пока она внутри. Это делает пребывание питомца в туалете безопасным.

Устройство имеет размеры 76,2 х 47 х 44 см, вес — 10 кг. Размеры отсека для отходов — 19 х 16 х 15,2 см, что эквивалентно примерно 7 л комочков. Рекомендованный вес кошек находится в пределах 1,8–8,2 кг, то есть подходит практически для всех известных пород, кроме самых крупных — типа мейн-кунов. Новинка получила съемный литиевый аккумулятор емкостью 2200 мА*ч. Этого достаточно на 15 дней автономной работы. Перезарядка происходит от сети электропитания и длится примерно три часа. Данное устройство работает и от источника питания напрямую. Обойдется гаджет в $400.

Ошейник-оберег KYON

[ + – ] Смарт-ошейник служит трекером, помогающим отследить местоположение собаки

Технологический стартап разработал собачий смарт-ошейник под названием KYON. Он не только служит трекером, помогающим отследить местоположение собаки, но и обладает рядом полезных функций. Например, его сенсоры позволяют хозяину отслеживать состояние здоровья пса. Но обо всем по порядку.

Устройство оснащено акселерометром, высотомером, термодатчиком, сенсором воды, системами GPS и GSМ, а также ультразвуковым свистком. Но это еще не все. Ошейник имеет встроенный LED-дисплей, протоколы связи Wi-Fi и Bluetooth. Последние обеспечивают коннект между KYON и смартфоном хозяина посредством собственного мобильного приложения. Как говорится на сайте компании, "данные технологии призваны защитить собак, например помочь избежать теплового удара или предотвратить схватку".

[ + – ] Указав в приложении границы территории, на которой живет пес, хозяин сможет узнать, покидал ли он ее или нет

Указав в приложении границы территории, на которой живет пес, хозяин сможет узнать, покидал ли он ее или нет. В доме за передвижениями собаки может следить зарядная база устройства, а на улице — смартфон хозяина. Отметим, что GSM-чип активируется каждый раз, как только собака покидает установленную зону. Но если пес все-таки потеряется, то найти его помогут GSM, GPS и высотометр. Хозяин получит сигнал SOS на свой телефон. Кстати, чипы ошейника работают в 120 странах мира, так что установка специального ПО или специального чипа не потребуется.

Отдельно скажем о термодатчике. По данным компании-разработчика, ежегодно в мире сотни тысяч собак получают солнечный удар. Если питомец перегрелся, то термосенсор это покажет, а хозяин получит извещение на смартфон. Датчик воды, в свою очередь, известит о том, что собака оказалась в водоеме или бассейне и, возможно, ей нужна помощь.

Собаководы оценят функцию "успокоительный режим". Она активируется тогда, когда пес перевозбужден или очень напуган. Хозяин, получив извещение, сможет предотвратить драку или увести питомца от обидчика и успокоить его. При наличии большого "ума" вес устройства составляет 60 г и подходит собакам с обхватом шеи до 50 см. На одном заряде аксессуар работает 30 дней. Цена — $249.