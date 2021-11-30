Провинция Китая хочет ввести систему слежки за журналистами, женщинами и иностранцами, — Reuters

Для реализации затеи планируют использовать несколько тысяч камер распознавания лиц, которые будут работать с национальными или региональными базами данных.

Силовики одной из крупнейших провинций Китая заказали систему наблюдения за сотрудниками СМИ, иностранными студентами и другими "подозрительными лицами". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тендерные документы провинции Хенань.

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В одном опубликованных еще летом на правительственном сайте закупок из документов говорится о создании системы, которая могла бы составлять индивидуальное досье на лиц, прибывающих в Хенань. Чиновники для реализации своей затеи планировали использовать несколько тысяч камер распознавания лиц, которые бы напрямую работали с национальными или региональными базами данных.

17 сентября был заключен договор почти на $800 тысяч с компанией Neusoft, перед которой стояла задача в течение двух месяцев завершить работу над созданием такой системы. Журналисты Reuters не смогли выяснить, работает ли сейчас подобный механизм в провинции, поскольку сотрудники предприятия не предоставили свой комментарий. Также возможный запуск системы не прокомментировали власти Хенань.

Исследователи из компании IPVM обратили внимание на уникальность этого тендера. Сотрудники СМИ указаны в качестве объектов наблюдения, из-за чего силовики могут быстро их найти на территории провинции и помешать их работе.

"Хотя КНР имеет документально подтвержденную историю арестов и наказания журналистов за их работу, этот документ иллюстрирует первый известный случай создания Поднебесной специальной технологии безопасности для упрощения государственного преследования журналистов", — подчеркнул один из руководителей IPVM Дональд Мэй.

В тендерных документах также говорится, что система распознавания должна создавать точное досье на людей, чьи лица частично закрыты маской или очками, а поиск таких персон в базе данных может быть осуществлен путем загрузки фотографии или поиска по атрибутам лица. Власти провинции Хенань рассчитывают, что управлять этими процессами будут не менее 2000 местных чиновников и правоохранителей.

Журналисты во время распознавания будут распределяться на три категории: красная, желтая и зеленая. Силовикам будут поступать предупреждения, если "подозрительные" сотрудники СМИ прибывают в провинцию, регистрируются в отеле или пересекают границу региона.

"Подозрительные лица должны отслеживаться и контролироваться, должен проводиться динамический анализ исследований и оценка рисков, а с журналистами должны проводиться действия в соответствии с их категорией", — цитирует Reuters один из документов.

Помимо журналистов и иностранных студентов, местные власти Хенань планируют отслеживать перемещение женщин из соседних стран, которые проживают нелегально на территории Китая.

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