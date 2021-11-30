Провінція Китаю хоче запровадити систему стеження за журналістами, жінками та іноземцями, — Reuters

Для реалізації витівки планують використовувати кілька тисяч камер розпізнавання облич, які працюватимуть із національними чи регіональними базами даних.

Силовики однієї з найбільших провінцій Китаю замовили систему спостереження за співробітниками ЗМІ, іноземними студентами та іншими підозрілими особами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на тендерні документи провінції Хенань.

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В одному опублікованому ще влітку на урядовому сайті закупках із документів йдеться про створення системи, яка могла б складати індивідуальне досьє на осіб, які прибувають до Хенані. Чиновники для реалізації своєї витівки планували використовувати кілька тисяч камер розпізнавання облич, які безпосередньо працювали б з національними або регіональними базами даних.

17 вересня було укладено договір майже на $800 тисяч із компанією Neusoft, перед якою стояло завдання протягом двох місяців завершити роботу над створенням такої системи. Журналісти Reuters не змогли з'ясувати, чи зараз подібний механізм працює в провінції, оскільки співробітники підприємства не надали свій коментар. Також можливий запуск системи не прокоментувала влада Хенані.

Дослідники з компанії IPVM звернули увагу на унікальність цього тендеру. Співробітники ЗМІ вказані як об'єкти спостереження, через що силовики можуть швидко їх знайти на території провінції та перешкодити їхній роботі.

"Хоча КНР має документально підтверджену історію арештів та покарання журналістів за їхню роботу, цей документ ілюструє перший відомий випадок створення Піднебесної спеціальної технології безпеки для спрощення державного переслідування журналістів", — наголосив один із керівників IPVM Дональд Мей.

У тендерних документах також сказано, що система розпізнавання повинна створювати точне досьє на людей, чиї обличчя частково закриті маскою або окулярами, а пошук таких персон у базі даних може бути здійснений шляхом завантаження фотографії або пошуку атрибутів обличчя. Влада провінції Хенань розраховує, що управляти цими процесами будуть понад 2000 місцевих чиновників та правоохоронців.

Журналісти під час розпізнавання розподілятимуться на три категорії: червона, жовта та зелена. Силовикам надходитимуть попередження, якщо "підозрілі" співробітники ЗМІ прибувають до провінції, реєструються в готелі або перетинають кордон регіону.

"Підоглядні особи повинні відстежуватися та контролюватись, має проводитися динамічний аналіз досліджень та оцінка ризиків, а з журналістами мають проводитися дії відповідно до їхньої категорії", — цитує Reuters один із документів.

Крім журналістів та іноземних студентів, місцева влада Хенані планує відстежувати переміщення жінок із сусідніх країн, які проживають нелегально на території Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї хочуть дозволити доносити на людей через програму в смартфоні. Влада Піднебесної за допомогою нового сервісу дозволить громадянам скаржитися на людей, які "спотворюють історію Компартії".

Також Фокус у своїй статті розбирався, чи варто побоюватися ШІ-розробок Китаю та РФ.