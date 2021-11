"Смогут победить в кибервойне": ученый пояснил, стоит ли опасаться ИИ-разработок Китая и РФ

Автократы собирают огромное количество данных и именно по этой причине их ИИ-системы работают в разы эффективнее западных, считает старший советник Центра геополитики и технологий Стэнфордского университета.

"Для средневековых солдат большое значение имела сталь, для современной "серой" войны большое значение имеет ИИ", считает Джейкоб Хелберг, старший советник Центра геополитики и технологий Стэнфордского университета и экс-руководитель внутренней глобальной продуктовой политики Google, направленной на борьбу с дезинформацией и иностранным вмешательством. Недавно он издал монографию "Провода войны: технологии и глобальная борьба за власть" (The Wires of War: Technology and the Global Struggle for Power), где рассуждает о том, почему многим государствам стоит делать ставку на разработку искусственного интеллекта, какие страны уже достигли успеха на этом поприще и чем чревата борьба враждующих государств "на территории" киберпространства. Отрывок из книги с разрешения автора опубликовало издание bigthink.com.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Недавний бум ИИ-приложений был вызван значительными достижениями в области глубокого обучения, основанного на нейронных сетях, имитирующих работу нашего мозга. Автор уверен, что данная технология может быть на руку современным автократам.

"В 2016 президент России заявил: "За искусственным интеллектом будущее не только России, но и всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, станет правителем мира". В 2021 году Государственный совет Китая опубликовал "План развития нового поколения искусственного интеллекта", в котором описана стратегия, которая позволит КНР стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году", — аргументирует Хелберг.

Джейкоб Хелберг пишет, что для достижения своих целей Пекин "активно мобилизует силы". Он указывает на то, что китайские компании вроде Tencent и Alibaba создали центры исследований ИИ в Сиэтле и Кремниевой долине, привлекая к своим проектам ведущих специалистов из Google, Microsoft и Amazon, пока "некоторые американские политики болтают о "выборе победителей и проигравших", китайское правительство предлагает щедрые субсидии и другие стимулы для ускорения роста отечественного ИИ", — отмечает он и напоминает, — "Из 7-ми ИИ-гигантов, — Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba и Tencent — 3 компании китайские".

В книге приводится такой пример в качестве иллюстратива: китайские муниципалитеты запускают беспилотные авто и аэротакси, интегрируют систему распознавания лиц в общественном транспорте (в московском метро тоже введена подобная система — ред.). Город Нанкин инвестировал $500 млн в создание института для ИИ-разработчиков, в привлечение талантливых исследователей и оптимизацию работы IT-компаний (сотрудникам AI-стартапов, к примеру, выдают квартиры).

В период с 2007 по 2017 год финансирование китайским государством научных разработок и исследований в сфере ИИ выросло в 4 раза. Кай-Фу Ли, тайваньско-американский AI-гуру отмечает: "На вопрос, насколько Китай отстает от Кремниевой долины в исследованиях ИИ, некоторые китайские предприниматели в шутку отвечают "на 16 часов", имея ввиду разницу во времени между Калифорнией и Пекином". По оценке Ли, КНР становится "настоящей сверхдержавой искусственного интеллекта, сообщает Джейкоб.

"Однако способность мобилизовать огромные ресурсы — не единственное преимущество автократов", — продолжает эксперт. "Важна и работа с данными".

Как поясняет айтишник, ИИ состоит из 3-х элементов:

данных,

алгоритмов,

вычислительных мощностей.

Чем больше данных и чем они "качественнее", тем быстрее и лучше будут работать алгоритмы. "Имея достаточно большое преимущество в виде хорошего набора данных, даже алгоритмы среднего уровня могут опередить передовые ИИ-системы", — говорится в книге.

Хелберг считает, что "авторитаристы имеют уникальные возможности для победы в гонке технологий. Исторически тоталитарные режимы собирали огромное количество данных о людях, которых они контролировали. Вспомните историю о множестве документов, собранных КГБ в Восточной Германии, и о молодом Владимире Путине, отчаянно сжигающем их. К моменту падения Берлинской стены восточногерманская Штази накопила столько файлов на своих граждан, что ее архивы простирались бы почти на 70 миль (112 км — ред.). Но даже в Штази не могли мечтать о той слежке, которую ведет китайское государство".

Благодаря услугам "онлайн-офлайн", а также широкому распространению технологий мобильных платежей, китайские компании имеют доступ к немыслимому, по словам автора, количеству данных.

Важно

Китайский ИИ будет править миром к 2040-м годам: эксперт объяснил, почему это случится

"Только одна китайская компания по прокату велосипедов ежедневно отправляет в "облако" 20 ТБ данных. Китайские техногиганты знают, что вам нравится покупать в продуктовом магазине и где вы делаете прическу. И большинство этой информации собирается через один сервис — WeChat от Tencent, которое превратилось в "пульт дистанционного управления жизнью". И поскольку национальный закон о разведке требует, чтобы компании "сотрудничали с госразведкой", то, что принадлежит китайским компаниям или компаниям, базирующимся в Китае, фактически принадлежит правительству", — рассказывает автор, ссылаясь на то, что американские BigTech, в основном, собирают поисковые запросы и отслеживают "лайки".

[ + – ] 41 группа Cyber ​​Mission Force киберкомандования армии США, штат Мэриленд Фото: Steve Stover

По мнению Хелберга, "правительству КНР не нужно беспокоиться о тех мерах по защите конфиденциальности, которыми мы дорожим на Западе". Он пишет, что "100% общественных мест Пекина располагают камерами наблюдения и что Китай собирается установить 450 млн камер по всей стране, что является частью системы, внедряемой Министерством общественной безопасности…Отчасти благодаря миллионам этих камер Китай обогнал США, став крупнейшим в мире производителем цифровой информации".

И хотя Министерство обороны США создало Объединенный центр искусственного интеллекта, взяв ИИ, буквально, на вооружение, айтишник делает вывод, что "автократические противники Америки вкладывают астрономические ресурсы в ИИ и сбор данных, потому что с их помощью они могут осуществлять такой уровень политического и экономического контроля — внутри страны и за рубежом, — о которых режимы предыдущих эпох могли только мечтать. Вооруженные все более совершенными ИИ-системами и бесконечными потоками данных, эти автократы активизируют свои атаки как на программный, так и на аппаратный уровни Интернета. Если демократии, подобные Соединенным Штатам, не осознают эту реальность, мы рискуем пережить печальное будущее — такое, в котором мы не сможем верить своим глазам и ушам".

Ранее мы писали о том, сможет ли ИИ "ослушаться" людей и пойти против них.