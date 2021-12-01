В Украине ввели "налог на Google": кто, сколько и за что будет платить

НДС в размере 20% будет удерживаться со всех физических лиц — индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые не являются плательщиками НДС.

Команда Google Payments сегодня сообщила о том, что компания Google "начнет взимать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на цифровые услуги. Данное нововведение необходимо, чтобы "соблюдать требования законодательства Украины", оно вступит в силу с 1 января 2022 года.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Кто будет платить "налог на Google"

В сообщении от Google, в частности, указано, что НДС в размере 20% будет удерживаться со всех физических лиц — индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые не являются плательщиками НДС. В том случае, если ваш налоговый статус — это "Частный предприниматель", если вы используете аккаунт для коммерческих целей (например, покупка и размещение рекламы в Интернете) и являетесь плательщиком НДС в Украине, Google рекомендует в настройках аккаунта указать статус "Частный предприниматель" и заменить статус "Зарегистрированный плательщик НДС" на "Да". Это необходимо сделать для того, чтобы Google корректно рассчитывала размер НДС для вас.

Если ваш налоговый статус "Физическое лицо", то с вас автоматически будет взиматься 20% НДС.

"Google будет удерживать с физических лиц из Украины, в том числе индивидуальных предпринимателей, налог на добавленную стоимость (НДС) на покупки на своих сервисах в размере 20%. Это необходимо для соблюдения норм местного законодательства в отношении цифровых услуг", — говорится сообщении (ниже приведен скриншот).

[ + – ] Google сообщает о введении НДС Фото: скриншот из Facebook

Отследить суммы НДС можно на странице "Трансакции" или "Итог". Для этого нажмите на иконку "гаечный ключ", а затем нажмите на "Оплата". Сумма НДС также будет внесена в счет-фактуру или выписку.

Также нововведение коснется юрлиц, имеющих аккаунт типа "Коммерческий" и использующих его для ведения коммерческой деятельности.

"Если вы являетесь таким лицом и применяете Google Cloud для указанной цели, вам ничего не нужно делать. Согласно действующим для вас Условиям использования Google Cloud, вы будете самостоятельно исчислять и перечислять налоги в соответствии с налоговым законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Компания Google предупредила о том, что не предоставляет консультаций по налогообложению.

"Если у вас есть вопросы относительно этого изменения, обратитесь к налоговому консультанту", — сообщили в Google Payments.

Нормы закона о "налоге на Google"

Напомним, что 2 июля 2021 года вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, т.е. так называемый "налог на Google".

Согласно документу, электронными услугами стоит считать:

загрузка фильмов, книг, журналов;.

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги в интернете;

От налога освобождаются следующие поставщики ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ электронных услуг:

украинские компании;

учебные заведения;

образовательные порталы.

Идентификация получателя электронных услуг будут проходить по:

месту нахождения провайдера;

мобильному коду страны SIM-карты;

IP-адресу;

банковским реквизитам.

Как введение "налога на Google" отразится на рекламном рынке

Введение НДС может привести к тому, что Google поднимет цены на рекламу на 20%. Соответственно, рекламные бюджеты компаний и предпринимателей "сократятся" на 20%. Например, вы рассчитывали потратить на рекламу своего интернет-магазина $100, но после пересчета тарифов, вам либо нужно будет заложить еще +$20 на НДС, либо заплатить $100, $20 из которых отчислят на налог, и в итоге рекламы вам продадут на $80. Если так случится, то доходы от рекламы, получаемые, например, СМИ, тоже снизятся (рекламодатели не смогут платить условные дополнительные $20), равно как и доходы самой Google. Хотя не исключено, что компания увеличит свою комиссию. А вот на рекламном рынке Facebook вряд ли что-то изменится, потому что соцсеть не делится доходами от рекламы.

Ранее мы разбирали эту тему в статье "Налог на Facebook": будут ли BigTech-компании платить НДС, или это придется делать украинцам.