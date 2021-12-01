В Україні запровадили "податок на Google": хто, скільки і за що платитиме

Команда Google Payments сьогодні повідомила про те, що компанія Google "почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги. Це нововведення необхідно, щоб "дотримуватися вимог законодавства України", воно набуде чинності з 1 січня 2022 року.

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Хто платитиме "податок на Google"

У повідомленні від Google, зокрема, зазначено, що ПДВ у розмірі 20% утримуватиметься з усіх фізичних осіб — індивідуальних підприємців і самозайнятих громадян, які не є платниками ПДВ. У тому випадку, якщо ваш податковий статус — це "Приватний підприємець", якщо ви використовуєте обліковий запис для комерційних цілей (наприклад, купівля та розміщення реклами в інтернеті) і є платником ПДВ в Україні, Google рекомендує в налаштуваннях облікового запису вказати статус "Приватний підприємець" і замінити статус "Зареєстрований платник ПДВ" на "Так". Це необхідно зробити, щоб Google коректно розраховувала розмір ПДВ для вас.

Якщо ваш податковий статус "Фізична особа", то з вас автоматично стягуватиметься 20% ПДВ.

"Google утримуватиме з фізичних осіб з України, зокрема індивідуальних підприємців, податок на додану вартість (ПДВ) на покупки на своїх сервісах у розмірі 20%. Це необхідно для дотримання норм місцевого законодавства щодо цифрових послуг", — йдеться у повідомленні (нижче наведено скріншот).

[ + – ] Google повідомляє про введення ПДВ Фото: скриншот из Facebook

Відстежити суми ПДВ можна на сторінці "Трансакції" або "Підсумок". Для цього натисніть на іконку "Гайковий ключ", а потім натисніть "Оплата". Суму ПДВ також буде внесено до рахунку-фактури або виписки.

Також нововведення торкнеться юросіб, які мають обліковий запис типу "Комерційний" і використовують його для ведення комерційної діяльності.

"Якщо ви є такою особою і застосовуєте Google Cloud для зазначеної мети, вам нічого не потрібно робити. Згідно з Умовами використання Google Cloud, що діють для вас, ви самостійно обчислюватимете та перераховуватимете податки відповідно до податкового законодавства України", — йдеться в повідомленні.

Компанія Google попередила про те, що не надає консультацій щодо оподаткування.

"Якщо у вас є питання щодо цієї зміни, зверніться до податкового консультанта", — повідомили в Google Payments.

Норми закону про податок на Google

Нагадаємо, що 2 липня 2021 року набрав чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, тобто так званий податок на Google.

Згідно з документом, електронними послугами варто вважати:

завантаження фільмів, книг, журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПЗ;

рекламні послуги в інтернеті;

Від податку звільняються такі постачальники ОСВІТНИХ електронних послуг:

українські компанії;

навчальні заклади;

освітні портали.

Ідентифікація одержувача електронних послуг проходитиме за:

місцезнаходженням провайдера;

мобільним кодом країни SIM-картки;

IP-адресою;

банківськими реквізитами.

Як введення "податку на Google" позначиться на рекламному ринку

Введення ПДВ може призвести до того, що Google підвищить ціни на рекламу на 20%. Відповідно, рекламні бюджети компаній і підприємців "скоротяться" на 20%. Наприклад, ви розраховували витратити на рекламу свого інтернет-магазину $100, але після перерахунку тарифів, вам потрібно буде закласти ще +$20 на ПДВ, або заплатити $100, $20 з яких відрахують на податок, і внаслідок реклами вам продадуть на $80. Якщо так станеться, то доходи від реклами, які отримують, наприклад, ЗМІ, теж знизяться (рекламодавці не зможуть платити умовні додаткові $20), так само як і доходи Google. Хоча не заперечують, що компанія збільшить свою комісію. А от на рекламному ринку Facebook навряд чи щось зміниться, бо соцмережа не ділиться прибутками від реклами.

Раніше ми розбирали цю тему в статті "Податок на Facebook": чи платитимуть BigTech-компанії ПДВ, або ж це доведеться робити українцям.