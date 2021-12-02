Да будет свет. Обзор моделей бесперебойников и инверторов для техники и отопления

Бесперебойник или инвертор наверняка понадобятся тем людям, в домах которых случаются перепады напряжения в электросети. Фокус расскажет, как работают эти устройства, каковы их цены и преимущества.

Источник бесперебойного питания (ИБП, или попросту бесперебойник) пригодится в любом хозяйстве, особенно при наличии чувствительной техники. Фокус разбирался, как они работают, для чего нужны и сколько стоят в Украине.

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Как работают ИБП и инверторы?

Источник бесперебойного питания (ИБП) — это специальное устройство, которое обеспечивает временное питание домашней техники в случае каких-либо сетевых неполадок. Пока не иссякнет накопленный электрозаряд, пользователь может корректно выключить устройства, завершить важные дела, сохранить файлы на компьютере и тому подобное.

ИБП состоит из батарей, инвертора, безобрывного переключателя и зарядного устройства. Работает система следующим образом: при подключении к сети устройство пропускает напряжение к нагрузке и одновременно накапливает электроэнергию, а при неполадках — мгновенно переключается на аккумулятор и преобразует постоянный ток в переменный 220 В, чтобы приборы не отключались.

Не нужно путать ИБП с инвертором, который может быть как частью бесперебойника, так и отдельным аппаратом. Сам по себе инвертор — это силовое устройство, преобразовывающее постоянный ток от источников питания в переменный. Он не производит и не аккумулирует электроэнергию, но может поддерживать приборы при подключении к батареям.

Выделяют три типа бесперебойников по архитектуре:

Резервные, или Offline, — запускаются при падении напряжения ниже установленного порога или отключении света. Самые простые модели, которые подходят для страховки стабильной сети с редкими перебоями.

Линейно-интерактивные (Line-interactive) — стабилизирует напряжение в сети, а в случае ее отключения обеспечивает питание от аккумулятора.

Двойного преобразования, или Online, — благодаря инвертору не зависит от параметров входящего электричества, являются наиболее надежными и дорогостоящими.

[ + – ] Бесперебойники Фото: Скриншот

Как выбрать ИБП?

При покупке бесперебойника нужно учитывать мощность подключенных приборов, автономность батареи и тип архитектуры. Время автономной работы устройства зависит от общей потребляемой мощности подключенной техники и емкости батареи. В среднем при нагрузке в 100 Вт батарея емкостью 50 Ач поддерживает работоспособность не более 5 часов. В некоторых случаях аккумулятор для бесперебойника придется покупать отдельно.

Время автономной работы можно определить по формуле:

Т(ибп) = U * С * N * K (Пр) * К(ГР) * К(ДЕ) / Р(нагр)

Т — время автономной работы при отключении сети в часах;

U — напряжение одной аккумуляторной батареи в Вольтах;

С — емкость аккумуляторной батареи в Ампер*часах;

N — количество аккумуляторов в батарее;

K(Пр) — КПД преобразователя;

К(ГР) — коэффициент глубины разряда (80%-90%);

К(ДЕ) — коэффициент доступной емкости, зависящий от режима разряда и температуры;

Рнагр — мощность нагрузки.

Для обеспечения всего дома электроэнергией в случае отключения основной сети необходим бесперебойник примерно на 6 КВт. При суммировании мощности всех приборов лучше увеличить результат на 10%-20%, чтобы был запас, ведь производители часто завышают номинальную мощность ИБП.

Для примера приведем среднее потребление популярной техники:

холодильник — 200 Вт; телевизор — 100 Вт; утюг — 2000 Вт; компьютер — 300 Вт; стиральная машина — 2500 Вт.

Встречаются модели со встроенными или внешними аккумуляторами. Первые отличаются компактными габаритами, воплощенными в одном корпусе. Их можно подключить к розетке, установив на полке или столе. В случае поломки придется искать точно такую же модель батареи, что бывает проблематично. ИБП с внешними аккумуляторами более мощные, но крупные и шумные.

ИБП для отопления

Бесперебойники для котлов имеют схожий механизм работы, но отличаются от моделей для электроприборов. Они должны обеспечивать выходное напряжение синусоидальной формы для нормальной работы основных элементов насоса. При выборе ИБП для отопления нужно ориентироваться на время автономной работы не менее 2-8 часов. Инвертор для обогрева дома обойдется дешевле, но он будет не таким надежным, как ИБП.

Бесперебойники в Украине: особенности и цены

На украинском рынке представлено большое количество моделей, при выборе которых мы ориентировались на популярность товара в сервисе Hotline. Она рассчитывается на основе данных о переходе на страницы магазинов за последние 14 дней. Домашние ИБП сильно различаются по мощности, автономности и стоимости.

APC Easy UPS 700VA

Бюджетная модель ИБП, которая обеспечит энергией компьютер, ноутбук, телевизор и другую экономичную бытовую технику. Автоматически повышает или понижает напряжение до значения, необходимого для работы оборудования.

Тип: линейно-интерактивный ИБП

Мощность: 360 Вт

Входное напряжение: 140-300 В

Форма напряжения: аппроксимированная синусоида

Время перехода на батарею: 2-6 миллисекунд (мс)

Время автономной работы: 8 часов от батареи

Цена: от 1,6 тыс. грн

Luxeon UPS-500L

Маленький и стильный ИБП с цифровым экраном и звуковыми оповещениями, который защищает от резких перепадов напряжения, предупреждает о полной разрядке, чрезмерном заряде и перегрузки, поддерживает батареи до 400 А*ч.

Тип: линейно-интерактивный

Мощность: 300 Вт

Выходное напряжение: 145-270 В

Форма напряжения: чистая синусоида

Время перехода на батарею: 5 мс

Время автономной работы: зависит от внешнего аккумулятора

Цена: в среднем около 4 тыс. грн.

Ritar RTSW-600

Недорогой и компактный источник питания, который способен подстраховать технику в доме или небольшом офисе, подойдет также для котла отопления. Выполнен в классическом корпусе с простыми индикаторами заряда аккумулятора, перегрузки и нормального состояния.

Тип: линейно-интерактивный

Мощность: 360 Вт

Выходное напряжение: 145-275 В

Форма напряжения: чистая синусоида

Время перехода на батарею: 3 мс

Время автономной работы: зависит от внешнего аккумулятора

Цена: от 2,5 тыс. грн

APC Smart-UPS SRT 2200VA

Мощный инверторный ИБП, выполненный в узком корпусе, который монтируется в стойку. Предлагает интеллектуальное управление аккумуляторами, высокую производительность и большой срок службы. Система диагностики предупреждает о необходимости замены батареи, что можно сделать без отключения питания.

Тип: двойное преобразование (online)

Мощность: 1980 Вт

Выходное напряжение: 230 В

Форма напряжения: чистая синусоида

Время перехода на батарею: 0 мс

Время автономной работы: 3 часа от батареи или 3,9 мин. при полной нагрузке

Цена: от 48,8 тыс. грн

LogicPower LPY-B-PSW

ИБП с холодным стартом, который поддерживает батареи до 24 В, имеет встроенную систему защиты от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения. Бесперебойник подходит как для котла отопления, так и для бытовой техники.

Тип: резервный

Мощность: 1050 Вт

Входное напряжение: 140-275 В

Форма напряжения: чистая синусоида

Время перехода на батарею: 6 мс

Время автономной работы: зависит от емкости внешнего аккумулятора

Цена: от 4 тыс. грн.

PHANTOM UPS-0512

Классический резервный бесперебойник для отопления, который монтируется на стену и требует внешнего аккумулятора. Встроенное ПО позволяет регулировать ток и переключаться между четырьмя режимами работы в зависимости от экономии заряда, а все необходимые показатели выводятся на дисплей.

Тип: резервное (ofline)

Мощность: 500 Вт

Входное напряжение: 150-255 В

Форма напряжения: чистая синусоида

Время перехода на батарею: 6-20 мс, меняется при помощи ПО

Время автономной работы: зависит от внешней батареи

Цена: от 5,8 тыс. грн

Инверторы

Porto MND-250

Компактный инвертор, который позволит питать устройства электроэнергией от автомобильного аккумулятора, кабели поставляются в комплекте. Имеет защиту от высокого и низкого напряжения, перегрузок, неправильной полярности. Универсальная розетка позволяет подключать разные типы штекеров.

Тип: преобразователь тока DC-AC

Мощность: 250 Вт

Входное подключение: аккумулятор или прикуриватель автомобиля

Форма напряжения: модифицированная синусоида

Цена: от 700 грн

[ + – ] Инвертор Porto MND-250

Luxeon IPS-2000S

Инвертор для отопления среднего уровня, который оснащен двумя розетками на 220 В и обладает высокой мощностью. Подходит для импульсных блоков питания и домашней техники. Защита от перенапряжения автоматически перезапускает устройство вскоре после отключения. Этот инвертор для котла отопления потребует подключения к автомобилю.

Тип: преобразователь тока DC-AC

Мощность: 1000 Вт

Входное подключение: аккумулятор автомобиля

Форма напряжения: чистая синусоида

Цена: от 3,7 тыс. грн

PowerPlant HYM300-122

Инвертор может работать только при подключении к заведенному автомобилю и не может питать большинство бытовых приборов из-за низкой мощности, однако способен подзарядить мобильные устройства в случае большой необходимости.

Тип: преобразователь тока DC-AC

Мощность: 300 Вт

Входное подключение: аккумулятор или прикуриватель автомобиля

Форма напряжения: модифицированная синусоида

Цена: от 1 тыс. грн

[ + – ] Инвертор PowerPlant HYM300-122

Ранее Фокус разбирался, как правильно выбрать генератор на случай веерных отключений света в Украине. Это временное решение, однако оно позволит не сидеть в темноте, пока ведутся ремонтные работы или доставляется топливо на электростанции.