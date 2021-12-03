Хакеры призвали рабочих требовать повышения зарплаты: лозунги пестрят на кассовых чеках
Киберпреступники взломали огромное количество кассовых принтеров, и теперь вместо "предсказаний" они печатают "революционные манифесты".
Неизвестные хакеры получили доступ к кассовым принтерам в разных странах мира и запрограммировали устройства так, чтобы они распечатывали протестные манифесты в поддержку прав рабочих. Об этом пишет издание Motherboard.
Пользователи Reddit и компании по кибербезопасности сообщают, что машины для печати чеков засыпали бизнесменов манифестами. Один из текстов призывает сотрудников обсуждать повышение оплаты труда с работодателями и коллегами.
"Нищенская зарплата существует только потому, что люди "хотят" работать за нее", — идет речь в распечатке, которую опубликовали на Reddit и в Twitter.
Согласно сообщениям пользователей, из печатных машин появляются тексты и другого содержания на ту же тематику, однако все они предлагают зайти на сабреддит r / antiwork, который за последние несколько месяцев стал весьма популярным по мере того, как рабочие начинают объединяться против злоупотреблений со стороны начальства. Некоторые считают действия хакеров раздражающей шуткой.
"Прекратите использовать мой чековый принтер, парни. Хотя это весело, я бы хотел, чтобы это прекратилось", — заявил один из пользователей Reddit.
Некоторые юзеры Reddit предположили, что сообщения специально печатают при помощи принтеров для чеков, чтобы повлиять на общественность. Другие считают манифесты частью заговора с целью опорочить субреддит r / antiwork или обвинить паблик в незаконной деятельности.
Основатель компании по кибербезопасности GreyNoise Эндрю Моррис утверждает, что вместе с коллегами зафиксировал реальный сетевой трафик, который поступает на незащищенные чековые принтеры. Похоже, один или несколько человек бессистемно, но вполне осознанно, отправляют тексты в печать с 25-ти отдельных серверов. Точное количество взломанных устройств определить очень сложно.
"Уязвимыми оказались практически все устройства с открытым портом TCP 9100", — заявил специалист.
Стоит отметить, что TCP-порт 9100 использует протокол управления передачей данных (TCP), который является одним из основных протоколов в сетях TCP/IP. TCP является протоколом с установлением соединения и требует квитирования для установки сквозной связи.
Ранее хакеры взломали ряд государственных сайтов из Одесской области. Они разместили от лица партии "Демократична сокира" заявление о готовности встречать мигрантов с оружием в руках.
Недавно эксперты назвали самые популярные пароли в Украине, которые легко ломаются хакерами. Самой надежной комбинацией оказалась abrakadabra, на взлом которой потребовалось 4 месяца.