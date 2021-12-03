Хакеры призвали рабочих требовать повышения зарплаты: лозунги пестрят на кассовых чеках

Киберпреступники взломали огромное количество кассовых принтеров, и теперь вместо "предсказаний" они печатают "революционные манифесты".

Неизвестные хакеры получили доступ к кассовым принтерам в разных странах мира и запрограммировали устройства так, чтобы они распечатывали протестные манифесты в поддержку прав рабочих. Об этом пишет издание Motherboard.

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Пользователи Reddit и компании по кибербезопасности сообщают, что машины для печати чеков засыпали бизнесменов манифестами. Один из текстов призывает сотрудников обсуждать повышение оплаты труда с работодателями и коллегами.

"Нищенская зарплата существует только потому, что люди "хотят" работать за нее", — идет речь в распечатке, которую опубликовали на Reddit и в Twitter.

[ + – ] Фрагмент чека с лозунгом

Согласно сообщениям пользователей, из печатных машин появляются тексты и другого содержания на ту же тематику, однако все они предлагают зайти на сабреддит r / antiwork, который за последние несколько месяцев стал весьма популярным по мере того, как рабочие начинают объединяться против злоупотреблений со стороны начальства. Некоторые считают действия хакеров раздражающей шуткой.

[ + – ] Манифест, распечатанный чековым принтером Фото: vice.com

"Прекратите использовать мой чековый принтер, парни. Хотя это весело, я бы хотел, чтобы это прекратилось", — заявил один из пользователей Reddit.

Некоторые юзеры Reddit предположили, что сообщения специально печатают при помощи принтеров для чеков, чтобы повлиять на общественность. Другие считают манифесты частью заговора с целью опорочить субреддит r / antiwork или обвинить паблик в незаконной деятельности.

[ + – ] Распечатка с антирабочим призывом

Основатель компании по кибербезопасности GreyNoise Эндрю Моррис утверждает, что вместе с коллегами зафиксировал реальный сетевой трафик, который поступает на незащищенные чековые принтеры. Похоже, один или несколько человек бессистемно, но вполне осознанно, отправляют тексты в печать с 25-ти отдельных серверов. Точное количество взломанных устройств определить очень сложно.

[ + – ] Манифест вместо чека Фото: Vice

"Уязвимыми оказались практически все устройства с открытым портом TCP 9100", — заявил специалист.

Стоит отметить, что TCP-порт 9100 использует протокол управления передачей данных (TCP), который является одним из основных протоколов в сетях TCP/IP. TCP является протоколом с установлением соединения и требует квитирования для установки сквозной связи.

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