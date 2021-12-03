Хакери закликали робітників вимагати підвищення зарплати: гасла рясніють на касових чеках

Кіберзлочинці зламали величезну кількість касових принтерів, і тепер замість "пророцтв" вони друкують "революційні маніфести".

Невідомі хакери отримали доступ до касових принтерів у різних країнах світу та запрограмували пристрої так, щоб вони роздруковували протестні маніфести на підтримку прав робітників. Про це пише видання Motherboard.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Користувачі Reddit та компанії з кібербезпеки повідомляють, що машини для друку чеків засипали бізнесменів маніфестами. Один із текстів закликає співробітників обговорювати підвищення оплати праці з роботодавцями та колегами.

"Жебрацька зарплата існує тільки тому, що люди "хочуть" працювати за неї", — йдеться в роздруківці, яку опублікували на Reddit і Twitter.

[ + – ] Фрагмент чека з гаслом

Згідно з повідомленнями користувачів, з друкованих машин з'являються тексти й іншого змісту на ту саму тематику, проте всі вони пропонують зайти на сабреддіт r/antiwork, який за останні кілька місяців став дуже популярним у міру того, як робітники починають об'єднуватися проти зловживань з боку начальства. Деякі вважають дії хакерів дратівливим жартом.

[ + – ] Маніфест, роздрукований чековим принтером Фото: vice.com

"Припиніть використовувати мій чековий принтер, хлопці. Хоча це весело, я хотів би, щоб це припинилося", — заявив один з користувачів Reddit.

Деякі користувачі Reddit припустили, що повідомлення спеціально друкують за допомогою принтерів для чеків, щоб вплинути на громадськість. Інші вважають маніфести частиною змови з метою зганьбити субредд r/antiwork або звинуватити паблік у незаконній діяльності.

[ + – ] Роздруківка з антиробочим закликом

Засновник компанії з кібербезпеки GreyNoise Ендрю Морріс стверджує, що разом із колегами зафіксував реальний мережевий трафік, який надходить на незахищені чекові принтери. Схоже, одна або кілька людей безсистемно, але цілком усвідомлено, надсилають тексти до друку з 25 окремих серверів. Точну кількість зламаних пристроїв визначити дуже складно.

[ + – ] Маніфест замість чека Фото: Vice

"Вразливими виявилися практично всі пристрої з відкритим портом TCP 9100", — заявив фахівець.

Варто зазначити, що TCP-порт 9100 використовує протокол управління передачею даних (TCP), який є одним із основних протоколів у мережах TCP/IP. TCP є протоколом із встановленням з'єднання і вимагає квітування для встановлення наскрізного зв'язку.

Раніше хакери зламали низку державних сайтів з Одеської області. Вони розмістили від імені партії "Демократична сокира" заяву про готовність зустрічати мігрантів зі зброєю в руках.

Нещодавно експерти назвали найпопулярніші паролі в Україні, які легко ламаються хакерами. Найнадійнішою комбінацією виявилася abrakadabra, на злом якої знадобилося 4 місяці.