Рейтинг лучших IT-работодателей Украины - 2021: где платят самые высокие зарплаты
Украинcкие айтишники сами оценили компании, в которых работают. В список попали как гиганты с более 1500 сотрудников, так и относительно небольшие предприятия.
Аналитики представил рейтинг лучших работодателей Украины в сфере информационных технологий в 2021 году. Результаты исследования опубликовал портал DOU.
Среди компаний, штат которых составляют более 1500 специалистов, лучшей стал разработчик ПО Intellias, который получил 96,21 балла из 100.
Следом за ним с отрывом в 0,2 балла оказалась компания N-iX.
Тройку лидеров замкнула Genesis (95 баллов) – победитель 2020 года.
На 4 месте — Sigma Software (95 баллов).
На пятом — ELEKS.
В категории от 800 до 1500 сотрудников лучшими признали:
- Andersen (97 баллов)
- SQUAD (96 баллов)
- Plarium (95 баллов)
- Parimatch Tech (95 баллов)
- Innovecs (94 баллов)
Лидеры категории 81 — 200 специалистов:
- Codemotion (100 баллов)
- Crunch (100 баллов)
- Unicsoft (100 баллов)
- Ringostat (99 баллов)
- MWDN (99 баллов)
Согласно результатам исследования, офисы лидирующих компаний расположены в 14 городах Украины. Практически все участники имеют филиалы в Киеве (кроме Crunch), 9 — во Львове, 8 — в Харькове).
В рамках социологического проекта 23 736 сотрудников оценили 1391 украинскую IT-компанию, рейтинг составлен по результатам их опроса состоянием на 5 декабря 2021 года. Чтобы проголосовать, необходимо было войти в учетную запись DOU, связанную с LinkedIn-акаунтом, а также указать корпоративный e-mail.
Специалисты оценивали только те организации, в которых работают, по таким параметрам:
- Компенсация — размер зарплаты и корпоративный соцпакет;
- Условия труда — обустройство офиса и организация удаленной работы;
- Самореализация — возможность профессионального развития и наличие обратной связи;
- Продукт — насколько интересный проект и рабочая атмосфера;
- Лояльность — готовность рекомендовать компанию.
Оценки участники ставили по семибалльной шкале Ликерта:
- Полностью согласен.
- Согласен.
- В принципе согласен.
- Трудно сказать, не могу определиться.
- Не совсем согласен.
- Не согласен.
- Совершенно не согласен.
Ранее Фокус представил рейтинг лучших работодателей Украины в 2021 году. В последние месяцы компании активно искали специалистов для развития бизнеса и значительно повысили зарплаты.
Писали также, как люди работают в Европе и Украине после перехода на удаленный режим. В связи с пандемией все больше сотрудников предпочитают работать из дома, а работодатели предлагают соответствующие вакансии.