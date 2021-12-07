Рейтинг лучших IT-работодателей Украины - 2021: где платят самые высокие зарплаты

Украинcкие айтишники сами оценили компании, в которых работают. В список попали как гиганты с более 1500 сотрудников, так и относительно небольшие предприятия.

Аналитики представил рейтинг лучших работодателей Украины в сфере информационных технологий в 2021 году. Результаты исследования опубликовал портал DOU.

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Среди компаний, штат которых составляют более 1500 специалистов, лучшей стал разработчик ПО Intellias, который получил 96,21 балла из 100.

Следом за ним с отрывом в 0,2 балла оказалась компания N-iX.

Тройку лидеров замкнула Genesis (95 баллов) – победитель 2020 года.

На 4 месте — Sigma Software (95 баллов).

На пятом — ELEKS.

В категории от 800 до 1500 сотрудников лучшими признали:

Andersen (97 баллов) SQUAD (96 баллов) Plarium (95 баллов) Parimatch Tech (95 баллов) Innovecs (94 баллов)

Лидеры категории 81 — 200 специалистов:

Codemotion (100 баллов) Crunch (100 баллов) Unicsoft (100 баллов) Ringostat (99 баллов) MWDN (99 баллов)

Согласно результатам исследования, офисы лидирующих компаний расположены в 14 городах Украины. Практически все участники имеют филиалы в Киеве (кроме Crunch), 9 — во Львове, 8 — в Харькове).

[ + – ] Карта размещения лучших IT-компаний в Украине Фото: dou.ua

В рамках социологического проекта 23 736 сотрудников оценили 1391 украинскую IT-компанию, рейтинг составлен по результатам их опроса состоянием на 5 декабря 2021 года. Чтобы проголосовать, необходимо было войти в учетную запись DOU, связанную с LinkedIn-акаунтом, а также указать корпоративный e-mail.

Специалисты оценивали только те организации, в которых работают, по таким параметрам:

Компенсация — размер зарплаты и корпоративный соцпакет;

Условия труда — обустройство офиса и организация удаленной работы;

Самореализация — возможность профессионального развития и наличие обратной связи;

Продукт — насколько интересный проект и рабочая атмосфера;

Лояльность — готовность рекомендовать компанию.

Оценки участники ставили по семибалльной шкале Ликерта:

Полностью согласен.

Согласен.

В принципе согласен.

Трудно сказать, не могу определиться.

Не совсем согласен.

Не согласен.

Совершенно не согласен.

Ранее Фокус представил рейтинг лучших работодателей Украины в 2021 году. В последние месяцы компании активно искали специалистов для развития бизнеса и значительно повысили зарплаты.

Писали также, как люди работают в Европе и Украине после перехода на удаленный режим. В связи с пандемией все больше сотрудников предпочитают работать из дома, а работодатели предлагают соответствующие вакансии.