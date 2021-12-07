Рейтинг найкращих IT-роботодавців України – 2021: де платять найвищі зарплати

Українські айтішники самі оцінили компанії, у яких працюють. До списку потрапили як гіганти із понад 1500 співробітників, так і відносно невеликі підприємства.

Аналітики представив рейтинг найкращих роботодавців України у сфері інформаційних технологій у 2021 році. Результати дослідження опублікував портал DOU.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Серед компаній, штат яких становлять понад 1500 фахівців, найкращою став розробник ПЗ Intellias, який отримав 96,21 бала зі 100.

Слідом за ним із відривом у 0,2 бала опинилася компанія N-iX.

Трійку лідерів замкнула Genesis (95 балів) – переможець 2020 року.

На 4 місці – Sigma Software (95 балів).

На п'ятому – ELEKS.

У категорії від 800 до 1500 співробітників найкращими визнали:

Andersen (97 балів) SQUAD (96 балів) Plarium (95 балів) Parimatch Tech (95 балів) Innovecs (94 балів)

Лідери категорії 81 — 200 фахівців:

Codemotion (100 балів) Crunch (100 балів) Unicsoft (100 балів) Ringostat (99 балів) MWDN (99 балів)

Згідно з результатами дослідження, офіси провідних компаній розташовані в 14 містах України. Практично всі учасники мають філії в Києві (крім Crunch), 9 – у Львові, 8 – у Харкові).

[ + – ] Карта розміщення найкращих IT-компаній в Україні Фото: dou.ua

У межах соціологічного проекту 23 736 співробітників оцінили 1391 українську IT-компанію, рейтинг складений за результатами їхнього опитування станом на 5 грудня 2021 року. Щоб проголосувати, необхідно було увійти до облікового запису DOU, пов'язаного з LinkedIn-акаунтом, а також вказати корпоративний e-mail.

Фахівці оцінювали лише ті організації, у яких працюють, за такими параметрами:

Компенсація — розмір зарплати та корпоративний соцпакет;

Умови праці — облаштування офісу й організація віддаленої роботи;

Самореалізація — можливість професійного розвитку та наявність зворотного зв'язку;

Продукт – наскільки цікавий проект і робоча атмосфера;

Лояльність – готовність рекомендувати компанію.

Оцінки учасники ставили за семибальною шкалою Лікерта:

Повністю згоден.

Згоден.

У принципі, згоден.

Важко сказати, не можу визначитись.

Не зовсім погоджуюся.

Не згоден.

Абсолютно не згоден.

Раніше Фокус представив рейтинг найкращих роботодавців України у 2021 році. В останні місяці компанії активно шукали фахівців для розвитку бізнесу та значно підвищили зарплати.

Писали також, як люди працюють у Європі й Україні після переходу на віддалений режим. У зв'язку з пандемією все більше співробітників воліють працювати з дому, а роботодавці пропонують відповідні вакансії.