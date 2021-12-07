Рейтинг найкращих IT-роботодавців України – 2021: де платять найвищі зарплати
Українські айтішники самі оцінили компанії, у яких працюють. До списку потрапили як гіганти із понад 1500 співробітників, так і відносно невеликі підприємства.
Аналітики представив рейтинг найкращих роботодавців України у сфері інформаційних технологій у 2021 році. Результати дослідження опублікував портал DOU.
Серед компаній, штат яких становлять понад 1500 фахівців, найкращою став розробник ПЗ Intellias, який отримав 96,21 бала зі 100.
Слідом за ним із відривом у 0,2 бала опинилася компанія N-iX.
Трійку лідерів замкнула Genesis (95 балів) – переможець 2020 року.
На 4 місці – Sigma Software (95 балів).
На п'ятому – ELEKS.
У категорії від 800 до 1500 співробітників найкращими визнали:
- Andersen (97 балів)
- SQUAD (96 балів)
- Plarium (95 балів)
- Parimatch Tech (95 балів)
- Innovecs (94 балів)
Лідери категорії 81 — 200 фахівців:
- Codemotion (100 балів)
- Crunch (100 балів)
- Unicsoft (100 балів)
- Ringostat (99 балів)
- MWDN (99 балів)
Згідно з результатами дослідження, офіси провідних компаній розташовані в 14 містах України. Практично всі учасники мають філії в Києві (крім Crunch), 9 – у Львові, 8 – у Харкові).
У межах соціологічного проекту 23 736 співробітників оцінили 1391 українську IT-компанію, рейтинг складений за результатами їхнього опитування станом на 5 грудня 2021 року. Щоб проголосувати, необхідно було увійти до облікового запису DOU, пов'язаного з LinkedIn-акаунтом, а також вказати корпоративний e-mail.
Фахівці оцінювали лише ті організації, у яких працюють, за такими параметрами:
- Компенсація — розмір зарплати та корпоративний соцпакет;
- Умови праці — облаштування офісу й організація віддаленої роботи;
- Самореалізація — можливість професійного розвитку та наявність зворотного зв'язку;
- Продукт – наскільки цікавий проект і робоча атмосфера;
- Лояльність – готовність рекомендувати компанію.
Оцінки учасники ставили за семибальною шкалою Лікерта:
- Повністю згоден.
- Згоден.
- У принципі, згоден.
- Важко сказати, не можу визначитись.
- Не зовсім погоджуюся.
- Не згоден.
- Абсолютно не згоден.
Раніше Фокус представив рейтинг найкращих роботодавців України у 2021 році. В останні місяці компанії активно шукали фахівців для розвитку бізнесу та значно підвищили зарплати.
Писали також, як люди працюють у Європі й Україні після переходу на віддалений режим. У зв'язку з пандемією все більше співробітників воліють працювати з дому, а роботодавці пропонують відповідні вакансії.