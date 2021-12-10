Игорь Коломойский занялся майнингом на территории Запорожского завода ферросплавов, — Схемы

Как сообщают журналисты, олигарх закупил оборудования на 743 млн грн и использует при этом электроэнергию по "льготным" ценам.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обустроил криптоферму по добычи цифровой валюты биткоин на территории Запорожского завода ферросплавов, используя при этом дешевую электроэнергию. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

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Журналисты выяснили, что запорожский завод, который входит в сферу влияния Коломойского, с февраля 2021 года приобретал специальное оборудование, которое используется для майнинга криптовалюты. Оборудование было доставлено из Грузии, где украинский бизнесмен через компанию Georgian Manganese с 2017 года за $50 млн обустроил майнинговую ферму.

В начале года Georgian Manganese отгрузила в Украину около 2,6 тыс. блоков специального оборудования для майнинга фирмы Bitfury общей стоимостью $6 млн. Также на запорожский завод было доставлено 12,5 тыс. блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain за 6 миллионов долларов. Журналисты сообщают, что за весь период 2021 года на завод было доставлено оборудования для добычи BTC на суму 743 млн грн.

А перед этим в декабре 2020-го ООО "Юнайтед Энерджи", которую также связывают с Коломойским, приобрела у подразделения "Энергоатома" компании "Энергоатом-трейдинг" большой объем электроэнергии. Сообщается, что большая ее часть куплена со скидкой – при заявленной стоимости в 1,4 грн за киловатт компания заплатила 1,15 грн. Таким образом, "Энергоатом" мог недополучить почти 3 мkhl грн.

По словам временно исполняющего обязанности президента "Энергоатома" Петра Котина, во время аукциона "было сделано так, как нужно было сделать", что дало повод специалистам из НАБУ начать расследование.

Журналисты утверждают, что такое количество специального оборудования позволит при полной загрузке добывать около 80 единиц Bitcoin в месяц, что по нынешним ценам составляет $3,8 млн.

В то же время руководитель Запорожского завода Павел Кравченко сказал журналистам, что хотя криптоферму и установили, но еще не запустили, потому что нужно подготовить оборудование. По его словам, такое решение было принято в связи с намерением получить дополнительную прибыль в то время, когда "нет реализации основной продукции".

Также Кравченко сообщил, что у завода нет "льготной" электроэнергии, однако журналисты "Схемы" утверждают, что завод приобретал у компании Коломойского электричество по 1,16 грн за киловатт, а в октябре — около 2 грн за киловатт.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета компании ООО "ТРК "Студия 1+1". О причинах такого решения украинского бизнесмена члены Нацсовета совета по вопросам телевидения и радиовещания не сообщили.

Также Фокус сообщал, что около половины биткоинов, добываемых по всему миру, принадлежат всего 50-ти майнерам. Эксперты утверждают, что несмотря на популяризацию биткоина, в его экосистеме по прежнему доминируют крупные игроки.