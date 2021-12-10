Ігор Коломойський зайнявся майнінгом на території Запорізького заводу феросплавів — Схеми

Як повідомляють журналісти, олігарх закупив обладнання на 743 млн грн і використовує при цьому електроенергію за "пільговими" цінами.

Український бізнесмен Ігор Коломойський облаштував криптоферму з видобутку цифрової валюти біткоїн на території Запорізького заводу феросплавів, використовуючи дешеву електроенергію. Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми".

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Журналісти з'ясували, що запорізький завод, який входить до сфери впливу Коломойського, з лютого 2021 року купував спеціальне обладнання, яке використовується для майнінгу криптовалюти. Обладнання доставили з Грузії, де український бізнесмен через компанію Georgian Manganese з 2017 року за $50 млн облаштував майнінгову ферму.

На початку року Georgian Manganese відвантажила в Україну близько 2,6 тис. блоків спеціального обладнання для майнінгу фірми Bitfury загальною вартістю $6 млн. Також на запорізький завод було доставлено 12,5 тис. блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain за 6 мільйонів доларів. Журналісти повідомляють, що за весь період 2021 року до заводу було доставлено обладнання для видобутку BTC на суму 743 млн грн.

А перед цим у грудні 2020-го ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке також пов'язують із Коломойським, придбало у підрозділу "Енергоатома" компанії "Енергоатом-трейдинг" великий обсяг електроенергії. Повідомляється, що більша її частина куплена зі знижкою – за заявленої вартості 1,4 грн за кіловат компанія заплатила 1,15 грн. Таким чином, "Енергоатом" міг недоотримати майже 3 млрд грн.

За словами тимчасового виконувача обов'язків президента "Енергоатому" Петра Котіна, під час аукціону "було зроблено так, як треба було зробити", що дало привід фахівцям з НАБУ розпочати розслідування.

Журналісти стверджують, що така кількість спеціального обладнання дозволить за повного завантаження видобувати близько 80 одиниць Bitcoin на місяць, що за нинішніми цінами становить $3,8 млн.

Водночас, керівник Запорізького заводу Павло Кравченко сказав журналістам, що хоча криптоферму і встановили, але ще не запустили, бо потрібно підготувати обладнання. За його словами, таке рішення ухвалили через намір отримати додатковий прибуток тоді, коли "немає реалізації основної продукції".

Також Кравченко повідомив, що завод не має "пільгової" електроенергії, проте журналісти "Схеми" стверджують, що завод купував у компанії Коломойського електрику по 1,16 грн за кіловат, а в жовтні — близько 2 грн за кіловат.

Раніше повідомлялося, що Ігор Коломойський вийшов зі складу наглядової ради компанії ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Про причини такого рішення українського бізнесмена члени Нацради ради з питань телебачення та радіомовлення не повідомили.

Також Фокус повідомляв, що близько половини біткоїнів, що видобуваються по всьому світу, належать лише 50 майнерам. Експерти стверджують, що незважаючи на популяризацію біткоїну, в його екосистемі, як і раніше, домінують великі гравці.