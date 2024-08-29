Застава майже 2 мільярда: Коломойському змінили запобіжний захід

Ігор Коломойський може вийти під заставу у розмірі 1,87 млрд грн. 1 вересня спливає рік його перебування під вартою, пояснили слідчі клопотання щодо зміни запобіжного заходу.

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Шевченківський суд міста Києва розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу підприємця Ігоря Коломойського. В підсумку підозрюваному дозволили вийти з-під варти за умови сплати застави у розмірі майже 2 млрд грн. Рішення щодо бізнесмена оприлюднене на порталі судової влади.

Пресслужба установи повідомила, що надійшло клопотання від слідчих Бюро економічної безпеки, погоджене з Офісом генпрокурора, щодо зміни запобіжного заходу. Причина такого клопотання те, що підозрюваний рік перебуває під арештом (з 1 вересня 2023 року). При цьому вони пояснили, що "виникли обставини, які перешкоджають у подальшому тримати останнього під вартою". Суддя Шевченківського суду розглянула деталі справи і оголосила рішення: зміна арешту на можливість вийти з СІЗО під заставку 1,87 млрд грн.

Журналісти "Суспільне" отримали коментар адвоката підсудного. Він запевнив, що будуть подавати апеляцію. Крім того, видання навело слова Коломойського щодо того, чи має він гроші для виплати такої суми. З його слів, грошей на це у нього немає, ідеться у дописі ЗМІ у мережі X (Twitter).

"Нуль. Кажу ще раз — нуль", — навели журналісти слова підприємця.

Справа Коломойського — деталі

Зазначимо, Ігор Коломойський — український підприємець, причетний до діяльності АК "Приватбанк", ПАТ "Укрнафта" та інших. На сьогодні він перебуває під арештом і підозрюється за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 191 (привласнення чужого майна), ст. 200 (незаконні дії з документами), ст. 209 (легалізація незаконного майна). Арешт підозрюваного відбувся 1 вересня 2023 року, писав Фокус. Під час судового засідання прийняли рішення про можливість вийти під заставу у розмірі 509 млн грн. Згідно з даними слідчих, підприємець начебто вніс 6 млрд готівкою на свій ранок у "Приватбанку". Фігурант розслідування заперечив таким підозрам і назвав подібні припущення "фінансовим абсурдом".

Нагадуємо, 28 серпня суд прийняв рішення щодо запобіжного заходу для голови АМКУ Павла Кириленка. 29 серпня Центр протидії корупції розповів про джерела прибутку сім'ї Кириленка, які, як з'ясувалось, були пов'язані з сільським господарством.