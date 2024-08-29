Залог почти 2 миллиарда: Коломойскому изменили меру пресечения

Игорь Коломойский может выйти под залог в размере 1,87 млрд грн. 1 сентября истекает год его пребывания под стражей, объяснили следователи ходатайство об изменении меры пресечения.

Related video

Шевченковский суд города Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения предпринимателю Игорю Коломойскому. В итоге подозреваемому разрешили выйти из-под стражи при условии уплаты залога в размере почти 2 млрд грн. Решение в отношении бизнесмена обнародовано на портале судебной власти.

Пресс-служба учреждения сообщила, что поступило ходатайство от следователей Бюро экономической безопасности, согласованное с Офисом генпрокурора, об изменении меры пресечения. Причина такого ходатайства то, что подозреваемый год находится под арестом (с 1 сентября 2023 года). При этом они объяснили, что "возникли обстоятельства, которые препятствуют в дальнейшем держать последнего под стражей". Судья Шевченковского суда рассмотрела детали дела и огласила решение: изменение ареста на возможность выйти из СИЗО под залог 1,87 млрд грн.

Журналисты "Суспільне" получили комментарий адвоката подсудимого. Он заверил, что будут подавать апелляцию. Кроме того, издание привело слова Коломойского относительно того, есть ли у него деньги для выплаты такой суммы. По его словам, денег на это у него нет, говорится в заметке СМИ в сети X (Twitter).

"Ноль. Говорю еще раз — ноль", — привели журналисты слова предпринимателя.

Дело Коломойского — детали

Отметим, Игорь Коломойский — украинский предприниматель, причастный к деятельности АК "Приватбанк", ПАО "Укрнафта" и других. На сегодня он находится под арестом и подозревается по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение чужого имущества), ст. 200 (незаконные действия с документами), ст. 209 (легализация незаконного имущества). Арест подозреваемого состоялся 1 сентября 2023 года, писал Фокус. Во время судебного заседания было принято решение о возможности выйти под залог в размере 509 млн грн. Согласно данным следователей, предприниматель якобы внес 6 млрд наличными на свой счет в "Приватбанке". Фигурант расследования отрицал такие подозрения и назвал подобные предположения "финансовым абсурдом".

Напоминаем, 28 августа суд принял решение о мере пресечения для главы АМКУ Павла Кириленко. 29 августа Центр противодействия коррупции рассказал об источниках дохода семьи Кириленко, которые, как выяснилось, были связаны с сельским хозяйством.