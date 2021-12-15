Google намеревается уволить невакцинированных сотрудников, - CNBC

Пока невакцинированных работников компании отправят в неоплачиваемые отпуска

Корпорация Google собирает данные о статусе вакцинации своих сотрудников. Не получивших прививки сначала отправят в неоплачиваемый отпуск, а после уволят, сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ компании.

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Информацию о вакцинации сотрудники должны предоставить до 3 декабря. Так же до этого времени можно подать на утверждение заявку на отказ от вакцинации по религиозным или медицинским соображениям. После этого составят списки работников, которые не загрузили документы о вакцинации или не были вакцинированы, а также с теми, чьи запросы на освобождение от прививки не одобрили.

Не выполнивших правила вакцинации до 18 января будут отправят в оплачиваемый отпуск на 30 дней. Если сотрудник не привьется и после этого, его ждет неоплачиваемый отпуск на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

Ранее администрация президента Байдена распорядилась к 18 января обеспечить предприятиям полную вакцинацию или регулярное тестирование сотрудников на Covid-19. Это касалось организаций, в которых трудятся свыше ста человек. Однако, в начале ноября федеральный суд вынес решение о приостановлении этого указа.

Несмотря на такое решение суда, Google решил выполнить требования администрации президента. На сегодняшний момент, чтобы составить списки невакцинированных, компания обязала свыше 150 тысяч своих сотрудников загрузить соответствующие данные на внутренний ресурс. Это касается и тех кто выходит в офис, и тех, кто работает удаленно. Также работающих из дому уведомили, что в следующем году они должны будут выходить в офис три раза в неделю.

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