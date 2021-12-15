Google має намір звільнити невакцинованих співробітників, — CNBC

Поки невакцинованих працівників компанії відправлять у неоплачувані відпустки

Google збирає дані про статус вакцинації своїх співробітників. Тих, хто не отримав щеплення, спочатку відправлять у неоплачувану відпустку, а потім звільнять, повідомляє CNBC із посиланням на внутрішній документ компанії.

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Інформацію про вакцинацію працівники мають надати до 3 грудня. Також до цього часу можна подати на затвердження заявку на відмову від вакцинації з релігійних чи медичних міркувань. Після цього складуть списки працівників, які не завантажили документи про вакцинацію або були вакциновані, а також з тими, чиї запити на звільнення від щеплення не схвалили.

Тих, хто не виконав правила вакцинації, до 18 січня будуть відправлені в оплачувану відпустку на 30 днів. Якщо співробітник не прищепиться і після цього, на нього чекає неоплачувана відпустка терміном до шести місяців із наступним звільненням.

Раніше адміністрація президента Байдена розпорядилася 18 січня забезпечити підприємствам повну вакцинацію або регулярне тестування співробітників на Covid-19. Це стосувалося організацій, у яких трудяться понад сто осіб. Проте, на початку листопада федеральний суд виніс ухвалу про призупинення цього указу.

Незважаючи на таке рішення суду, Google вирішила виконати вимоги адміністрації президента. На сьогоднішній момент, щоб скласти списки невакцинованих, компанія зобов'язала понад 150 тисяч своїх співробітників завантажити відповідні дані на внутрішній ресурс. Це стосується і тих, хто виходить в офіс, і тих, хто працює віддалено. Також працівників із дому повідомили, що наступного року вони мають виходити до офісу тричі на тиждень.

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