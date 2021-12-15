В Сингапуре создали гибкие батареи из бумаги, которые разлагаются после разрядки

Инженеры предлагают использовать их в складных смартфонах и другой современной технике.

Ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) разработали тонкие и биоразлагаемые аккумуляторы на бумажной основе, которые безопасны для окружающей среды. О своем изобретении они написали в Advanced Science.

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Для создания новых батарей исследователи использовали лист целлюлозной бумаги и укрепили его специальным гидрогелем из полиакриламида, заполнившим пробелы между волокнами. На эту основу (с двух сторон) они нанесли электроды при помощи трафаретной печати: анод (-) из цинка и технического углерода, а также катод (+) из марганца и никеля. После этого конструкцию погрузили в раствор электролита, а электроды покрыли тонким слоем золота, повысившим проводимость. В итоге далось создать аккумулятор размером 4 на 4 см и толщиной 0,4 мм. Во время тестов он в течение 45 мин. обеспечивал энергией небольшой вентилятор. При этом батарея работала, даже если ее согнуть, скрутить или надрезать.

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Ученые считают, что их печатные батареи могут быть интегрированы в гибкую электронику, такую как складные смартфоны, датчики для мониторинга здоровья или "умная" одежда. Если разряженные аккумуляторы закопать в землю, то он естественным образом разложится примерно в течение месяца.

"Когда происходит разложение, электродные материалы выбрасываются в окружающую среду. Никель или марганец, используемые в катодах, останутся в форме оксида или гидроксида, которые близки по форме к природным минералам. Цинк, содержащийся в аноде, будет окисляться естественным путем и образует нетоксичный гидроксид", — заявил профессор Фань Хунцзинь, один из руководителей исследования.

Ранее в Канаде ученые создали аккумуляторы, которые можно гнуть и стирать в машинке до 39 раз. Прототип обладает емкостью 160 мАч и сохранил 75% после 500 циклов зарядки и разрядки. Создатели предлагают использовать батареи нового поколения в носимой электронике.

Писали также, что Xiaomi разработала новую технологию для улучшения батарей смартфонов. Она позволяет увеличить емкость на 10% при сохранении размеров, таким образом время автономной работы устройства увеличится примерно на полтора часа.