У Сінгапурі створили гнучкі батареї з паперу, що розкладаються після розрядки

Інженери пропонують використовувати їх у складних смартфонах та іншій сучасній техніці.

Учені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) розробили тонкі та біорозкладні акумулятори на паперовій основі, які є безпечними для навколишнього середовища. Про свій винахід вони написали в Advanced Science.

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Для створення нових батарей дослідники використовували лист целюлозного паперу та зміцнили його спеціальним гідрогелем із поліакриламіду, що заповнив пробіли між волокнами. На цю основу (з двох сторін) вони нанесли електроди за допомогою трафаретного друку: анод (-) із цинку та технічного вуглецю, а також катод (+) із марганцю і нікелю. Після цього конструкцію занурили в розчин електроліту, а електроди покрили тонким шаром золота, що підвищило провідність. Унаслідок вдалося створити акумулятор розміром 4 на 4 см і завтовшки 0,4 мм. Під час випробувань він протягом 45 хв. забезпечував енергією невеликий вентилятор. При цьому батарея працювала навіть якщо її зігнути, скрутити або надрізати.

[ + – ] Співробітники університету Наньян демонструють три версії батареї

Учені вважають, що їхні друковані батареї можуть бути інтегровані в гнучку електроніку, таку як складні смартфони, датчики для моніторингу здоров'я або "розумний" одяг. Якщо розряджені акумулятори закопати в землю, він природним чином розкладеться приблизно протягом місяця.

"Коли відбувається розкладання, електродні матеріали викидаються в навколишнє середовище. Нікель або марганець, що використовуються в катодах, залишаться у формі оксиду або гідроксиду, які близькі за формою до природних мінералів. Цинк, що міститься в аноді, окислюватиметься природним шляхом та утворює нетоксичний гідроксид", — заявив професор Фань Хунцзінь, один із керівників дослідження.

Раніше в Канаді вчені створили акумулятори, які можна гнути та прати в машині до 39 разів. Прототип має ємність 160 мАг і зберіг 75% після 500 циклів зарядки та розрядки. Творці пропонують використовувати батареї нового покоління в електроніці, що носиться.

Писали також, що Xiaomi розробила нову технологію для покращення батарей смартфонів. Вона дозволяє збільшити ємність на 10% за збереження розмірів, так час автономної роботи пристрою збільшиться приблизно на півтори години.