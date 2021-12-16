В 2021 году украинские IT-специалисты начали зарабатывать больше благодаря иностранцам

По данным Payoneer, в течение третьего квартала фрилансеры заработали около $3720, а компании — $4390, оказывая услуги зарубежным клиентам.

За год средний доход украинских IT-компаний на международном рынке вырос на 28%. Такие данные приводит платежная платформа Payoneer, передает Liga.net.

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В третьем квартале 2021 года IT-компании из Украины в среднем заработали $4390, оказывая услуги иностранным клиентам. При этом количество IT-компаний, ориентированных на зарубежных клиентов, с июля 2020 по сентябрь 2021 года увеличилось на 7%.

За тот же период доход фрилансеров, предлагающих свои услуги на крупных интернет-биржах, вырос на 20%, только за последние три месяца он составил в среднем $3720. Количество специалистов в этой сфере увеличилось на 14%. Больше всего за это время на иностранцах заработали украинские онлайн-продавцы ($9 860) и стримеры ($5 810).

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Кроме того, на 58% больше стали платить создателям контента в социальных платформах. В третьем квартале 2020-го они заработали в среднем $990, а за этот же период 2021-го — $1 570.

Как заявил генеральный директор подразделения Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев, украинцы активно осваивают возможности цифровой экономики. Отрасли, которые сильнее всего пострадали из-за пандемии, постепенно восстанавливаются и даже демонстрируют рост.

Ранее писали, что украинским айтишникам платят больше, чем польским — компания Korn Ferry представила рейтинг зарплат программистов в Украине, Польше, США и Германии. Согласно исследованию, специалисты-украинцы получают $4500 в месяц, хотя у поляков чуть выше минимальная ставка для начинающих программистов. Спрос на экспертов по киберзащите особенно вырос из-за частых хакерских атак.

Недавно представили рейтинг лучших IT-работодателей Украины в 2021 году. Специалисты оценили компании, в которых работают, ориентируясь на зарплаты, условия труда, возможности для самореализации и рабочую атмосферу.