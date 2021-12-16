2021 року українські IT-фахівці почали заробляти більше завдяки іноземцям

За даними Payoneer, протягом третього кварталу фрілансери заробили близько $3720, а компанії $4390, надаючи послуги закордонним клієнтам.

За рік середній дохід українських ІТ-компаній на міжнародному ринку зріс на 28%. Такі дані наводить платіжна платформа Payoneer, повідомляє Liga.net.

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У третьому кварталі 2021 року IT-компанії з України в середньому заробили $4390, надаючи послуги іноземним клієнтам. При цьому кількість IT-компаній, орієнтованих на закордонних клієнтів, із липня 2020 року по вересень 2021 року збільшилася на 7%.

За той же період дохід фрілансерів, які пропонують свої послуги на великих інтернет-біржах, зріс на 20%, лише за останні три місяці він становив у середньому $3720. Кількість спеціалістів у цій сфері збільшилася на 14%. Найбільше за цей час на іноземцях заробили українські онлайн-продавці ($9 860) та стримери ($5 810).

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Крім того, на 58% більше стали платити творцям контенту в соціальних платформах. У третьому кварталі 2020-го вони заробили в середньому $990, а за цей період 2021-го — $1570.

Як заявив генеральний директор підрозділу Payoneer в Україні та Білорусі Ігор Ковальов, українці активно освоюють можливості цифрової економіки. Галузі, які найбільше постраждали через пандемію, поступово відновлюються та навіть демонструють зростання.

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