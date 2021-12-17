Британец, выбросивший диск с биткоинами на $352 млн, обратился за помощью к NASA

Специалисты смогли восстановить 99% данных с диска космического шаттла, который полгода пролежал на дне озера. Джеймс Хоуэлс надеется, что эксперты помогут с восстановлением BTC и ему.

Житель Великобритании Джеймс Хоуэлс обратился к экспертам NASA ради возвращения биткоинов, утерянных вместе с жестким диском 8 лет назад. Об этом пишет издание Mirror.

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По данным Coindesk, сейчас 7,5 тысяч биткоинов британца стоят около $352 млн. IT-специалист увидел надежду в возможностях компании Ontrack из Миннеаполиса, которая ранее тесно сотрудничала с американским космическим агентством. Фирма была нанята для восстановления жесткого диска космического шаттла "Колумбия", который потерпел крушение в 2003 году. Накопитель был найден спустя шесть месяцев на дне озера, и несмотря на это специалисты смогли восстановить 99% данных.

Джеймс Хоуэлс уже ведет переговоры с Ontrack и обсуждает с ними шансы успешного возвращения биткоинов — ему необходим маленький фрагмент данных с криптоключом для получения доступа к виртуальному кошельку. По мнению экспертов, существует 80-90-процентная вероятность того, что криптовалюту можно вернуть, если жесткий диск не сломался за 8 лет. Необходимо лишь найти устройство на свалке в городе Ньюпорт, Уэльс.

Пока главная проблема заключается в том, что городской совет не разрешает проводить масштабную поисковую операцию, опасаясь негативных экологических последствий. Джеймс Хоуэлс предложил властям четверть от любой полученной суммы, однако чиновники задаются вопросом, кто покроет расходы при провале проекта. В ответ инициатор поисков предложил подписать контракт, в котором будут прописаны условия на такой случай.

"Я собрал полный консорциум экспертов в этой области, чтобы опровергнуть все утверждения, которые, по словам совета, вызывают у него опасения. Я разговаривал со специалистами по восстановлению данных, которые работали с NASA над восстановлением данных с космического челнока "Колумбия". Они смогли справиться со взорвавшимся шаттлом, и, похоже, не видят большой проблемы в том, чтобы расшифровать мой диск", — заявил владелец биткоинов в комментарии The Sun.

Ранее стало известно, что Джеймс Хоуэлс по ошибке выбросил жесткий диск с 7500 BTC в 2013 году вместе с мусором. Мужчина купил криптовалюту по низкой цене в 2009 году и спохватился лишь когда она начала расти в цене. Он несколько раз обращался к совету Ньюпорта с просьбой разрешить раскопки на местной свалке, где может находиться хранилище данных, соблюдая меры безопасности.

Позже Джеймс Хоуэлс обнародовал план поиска своих биткоинов. Он изучил аэрофотоснимки свалки и определил участок площадью 200 квадратных метров, где с большой вероятностью находится выброшенный диск. Мужчина предложил перемещать тонны отходов по конвейерным лентам и сканировать предметы при помощи искусственного интеллекта. Даже с таким подходом поиски займут от 9 до 12 месяцев, ведь нужна предельная аккуратность, чтобы не повредить жесткий диск.