Британець, який викинув диск із біткоїнами на $352 млн, звернувся за допомогою до NASA

Фахівці змогли відновити 99% даних із диска космічного шатлу, який пів року пролежав на дні озера. Джеймс Говелс сподівається, що експерти допоможуть із відновленням BTC і йому.

Житель Великобританії Джеймс Говелс звернувся до експертів NASA заради повернення біткоїнів, загублених разом із жорстким диском 8 років тому. Про це пише видання Mirror.

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За даними Coindesk, зараз 7,5 тисячі біткоїнів британця коштують близько $352 млн. IT-фахівець побачив надію в можливостях компанії Ontrack з Міннеаполісу, яка раніше тісно співпрацювала з американським космічним агентством. Фірма була найнята для відновлення жорсткого диска космічного шатлу "Колумбія", який зазнав аварії у 2003 році. Накопичувач був знайдений через шість місяців на дні озера, і, незважаючи на це, фахівці змогли відновити 99% даних.

Джеймс Говелс уже веде переговори з Ontrack і обговорює з ними шанси успішного повернення біткоїнів — йому необхідний маленький фрагмент даних із криптоключем для отримання доступу до віртуального гаманця. На думку експертів, існує 80-90% імовірність того, що криптовалюту можна повернути, якщо жорсткий диск не зламався за 8 років. Необхідно лише знайти пристрій на звалищі в місті Ньюпорт, Вельс.

Поки що головна проблема полягає в тому, що міська рада не дозволяє проводити масштабну пошукову операцію, побоюючись негативних екологічних наслідків. Джеймс Говелс запропонував владі чверть від будь-якої отриманої суми, проте чиновники запитують, хто покриє витрати при провалі проєкту. У відповідь ініціатор пошуків запропонував підписати контракт, у якому буде прописано умови на такий випадок.

"Я зібрав повний консорціум експертів у цій галузі, щоб спростувати всі твердження, які, за словами ради, викликають у нього побоювання. Я розмовляв зі спеціалістами з відновлення даних, які працювали з NASA над відновленням даних із космічного корабля "Колумбія". Вони змогли впоратися з шатлом, що вибухнув, і, схоже, не бачать великої проблеми в тому, щоб розшифрувати мій диск", — заявив власник біткоїнів у коментарі The Sun.

Раніше стало відомо, що Джеймс Говелс помилково викинув жорсткий диск із 7500 BTC у 2013 році разом зі сміттям. Чоловік купив криптовалюту за низькою ціною у 2009 році та схаменувся, лише коли вона почала зростати в ціні. Він кілька разів звертався до ради Ньюпорта з проханням дозволити розкопки на місцевому звалищі, де може бути сховище даних, дотримуючись заходів безпеки.

Пізніше Джеймс Говелс оприлюднив план пошуку своїх біткоїнів. Він вивчив аерофотознімки звалища та визначив ділянку площею 200 квадратних метрів, де з великою ймовірністю перебуває викинутий диск. Чоловік запропонував переміщати тонни відходів конвеєрними стрічками та сканувати предмети за допомогою штучного інтелекту. Навіть із таким підходом пошуки займуть від 9 до 12 місяців, адже потрібна гранична акуратність, щоб не пошкодити жорсткий диск.