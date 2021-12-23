Доктор смерть: автор "капсул для эвтаназии" хочет создать имплант, убивающий людей

Устройство сработает и выпустит яд, если пользователь с деменцией забудет его деактивировать, даже несмотря на назойливые звуковые сигналы.

Австралийский врач Филипп Нитшке, которого называют "доктор Смерть", придумал новый способ, как помочь людям совершать самоубийства. Он планирует создать телесный имплант для людей с деменцией, который убьет своего пользователя, если он забудет его деактивировать, пишет Daily Mail.

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Нитшке — известный сторонник эвтаназии, руководитель организации, которая выступает за добровольную эвтаназию Exit International и бывший врач. Ранее от изобрел "капсулы для самоубийц", которые каждый может самостоятельно напечатать на 3D-принтере. Теперь доктор Нитшке поделился своей концепцией небольших, но смертельных имплантов, которые люди могут вставить в свое тело на случай развития деменции.

Это изобретение, словно из сериала "Черное зеркало", предусматривает, что пользователи должны будут нажимать кнопку "регулярно", например, один раз в день, чтобы предотвратить введение смертельной дозы яда. Но если у них разовьется слабоумие, они не смогут нажать на кнопку, и будет введен яд, что положит конец их жизни.

Однако, это все может обернуться катастрофической, если пользователь без деменции установит себе имплант и просто забудет нажать кнопку. Люди, которые решатся установить такие устройства, могут быть совершенно здоровыми и моложе того возраста, в котором обычно возникают состояния деменции — около 65 лет (хотя деменция также поражает людей в возрасте 30, 40 или 50 лет).

"Мы работаем над своего рода имплантом, который нужно отключать каждый день. Когда вы забудете, почему выключаете что-то, что пищит, вы умрете. Это возлагает ответственность на людей и позволяет им получать то, что они хотят, а именно — умереть", — объяснил доктор Нитшке.

На вопрос, как устройство может защитить от забывчивости, доктор Нитшке сказал, что оно может издавать звуковой сигнал в течение "дня или двух" перед активацией, чтобы убедиться, что слабоумие достаточно сильно.

Доктор Нитшке поделился этой концепцией всего через несколько недель после того, как его капсулы Sarco Suicide Pods были легализованы для использования в Швейцарии. Эвтаназия является законной в Швейцарии с 1942 года, и только в 2020 году этой "услугой" воспользовались около 1300 человек.

Нынешний метод вспомогательного самоубийства в Швейцарии – это прием таблеток, которые вводят человека в глубокую кому перед смертью. Но проблема в том, что люди с очень запущенной деменцией не могут проглотить такую капсулу. Концепция смертельной имплантации может решить эту проблему.

Доктор Нитшке уже вызвал много критики своими похожими на гроб "капсулами самоубийц", которые можно транспортировать в "идиллические" места для людей, желающих покончить с собой.

Портативные капсулы, напечатанные на 3D-принтере, могут управляться исключительно пользователями внутри, которые, нажав кнопку, могут выпустить поток азота и безболезненно убить себя за считанные минуты.

Ранее Фокус сообщал, о том, как устроены капсулы для самоубийц.