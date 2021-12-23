Лікар смерть: автор "капсул для евтаназії" хоче створити імплант, що вбиває людей

Пристрій спрацює та випустить отруту, якщо користувач з деменцією забуде його деактивувати, навіть незважаючи на настирливі звукові сигнали.

Австралійський лікар Філіп Нітшке, якого називають "лікар Смерть", вигадав новий спосіб, як допомогти людям вчиняти самогубства. Він планує створити тілесний імплант для людей з деменцією, який уб'є свого користувача, якщо він забуде деактивувати його, пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Нітшке – відомий прихильник евтаназії, керівник організації, яка виступає за добровільну евтаназію Exit International та колишній лікар. Раніше він винайшов "капсули для самогубців", які кожен може самостійно надрукувати на 3D-принтері. Тепер доктор Нітшке поділився своєю концепцією невеликих, але смертельних імплантів, які можуть вставити у своє тіло на випадок розвитку деменції.

Цей винахід, немов із серіалу "Чорне дзеркало", передбачає, що користувачі повинні будуть натискати кнопку "регулярно", наприклад, один раз на день, щоб запобігти введенню смертельної дози отрути. Але якщо у них розвинеться недоумство, вони не зможуть натиснути на кнопку, і буде введена отрута, що покладе край їх життю.

Однак це все може обернутися катастрофічною, якщо користувач без деменції встановить собі імплант і просто забуде натиснути кнопку. Люди, які наважаться встановити такі пристрої, можуть бути абсолютно здоровими і молодшими від того віку, в якому зазвичай виникають стани деменції — близько 65 років (хоча деменція також вражає людей у віці 30, 40 або 50 років).

"Ми працюємо над своєрідним імплантом, який потрібно відключати щодня. Коли ви забудете, чому вимикаєте щось, що пищить, ви помрете. Це покладає відповідальність на людей і дозволяє їм отримувати те, що вони хочуть, а саме — померти" — пояснив доктор Нітшке.

На питання, як пристрій може захистити від забудькуватості, доктор Нітшке сказав, що він може видавати звуковий сигнал протягом "дня або двох" перед активацією, щоб переконатися, що недоумство досить сильне.

Доктор Нітшке поділився цією концепцією лише через кілька тижнів після того, як його капсули Sarco Suicide Pods були легалізовані для використання у Швейцарії. Евтаназія є законною у Швейцарії з 1942 року, і лише у 2020 році цією "послугою" скористалися близько 1300 осіб.

Нинішній метод допоміжного самогубства у Швейцарії – це прийом таблеток, які вводять людину в глибоку кому перед смертю. Але проблема в тому, що люди з дуже занедбаною деменцією не можуть проковтнути таку капсулу. Концепція смертельної імплантації може вирішити цю проблему.

Доктор Нітшке вже викликав багато критики своїми схожими на труну "капсулами самогубців", які можна транспортувати в "ідилічні" місця для людей, які бажають накласти на себе руки.

Портативні капсули, надруковані на 3D-принтері, можуть керуватися виключно користувачами всередині, які, натиснувши кнопку, можуть випустити потік азоту та безболісно вбити себе за лічені хвилини.

Раніше Фокус повідомляв про те, як влаштовані капсули для самогубців.