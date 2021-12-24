QR снова подкачал: в Киеве сбоит система е-билетов на общественный транспорт

Контролеры не будут штрафовать пассажиров: в транспорте можно будет воспользоваться ранее купленными билетами, а в метро — оплатить проезд картой.

В Киеве произошел технический сбой при покупке билетов в общественный транспорт. Пассажиры не могут приобрести QR-билеты или пополнить свои проездные карты в приложении. Об этом сообщает КП Главного информационно-вычислительного центра.

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В сообщении говорится, что сбой в работе сервиса имеет временный характер и специалисты центра работают над устранением неполадок. Как только проблема будет ликвидирована и сервис заработает в штатном режиме, сотрудники транспортного сервиса обещают уведомить об этом. В КГГА утверждают, что причины сбоя должны устранить до конца дня.

Пассажирам наземного транспорта рекомендуют воспользоваться в транспорте ранее приобретенными билетами, а в метро можно будет оплатить проезд банковской карточкой непосредственно на турникете.

"В транспорте вы можете воспользоваться билетами и поездками, приобретенными заранее. Мы предупредили контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", — говорится в сообщении.

Напомним что с 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок пассажиров межобластного сообщения. Изменения, в основном, коснулись ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

В сентябре Фокус сообщил об убытках киевского метрополитена. По результатам первого полугодия 2021 года убыток составил около 1,18 млрд гривен.